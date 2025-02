Clamoroso Vlahovic, dalla Juventus all’Inter

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus in estate: l’ultim’ora parla addirittura di un possibile trasferimento all’Inter.

Dopo alcune gare saltate per affaticamento muscolare e tre panchine consecutive (Milan, Bruges e Napoli) contro il Benfica c’è stato di nuovo spazio tra i titolari per Dusan Vlahovic. Thiago Motta ha ridato fiducia all’attaccante serbo dal primo minuto: ancora una volta l’impegno da parte dell’ex viola non è mancato, ma al tempo stesso non sono mancati i tanti errori individuali che si sono già visti durante la prima parte di stagione.

Alla fine anche Vlahovic è uscito tra i fischi, così come i suoi compagni, dopo la bruttissima prestazione della Juventus contro i portoghesi, che si sono imposti 2-0 allo Stadium spazzando via le pur residue speranze bianconere di qualificazione nelle prime otto della League Phase di Champions. Vlahovic sembra sempre più un separato in casa: il suo contratto con la Juventus scade nel 2026 ma stando a diverse voci che arrivano dalla Continassa sembra che la separazione avverrà quasi sicuramente la prossima estate (addirittura qualche contatto con i club interessati pare ci sia stato già in questo mercato invernale).

Ma quale potrebbe essere la futura destinazione del 25enne? Si è parlato molto di Premier League, dato che club come Arsenal e Chelsea hanno più volte manifestato interesse per il giocatore: sia i Gunners che i Blues sarebbero anche disposti ad accontentare le richieste economiche dei bianconeri, che chiedono non meno di 60 milioni per Vlahovic (anche se in estate il prezzo è destinato a scendere).

Scelta folle della Juve: Vlahovic all’Inter!

Tuttavia c’è anche chi ritiene che Vlahovic possa rimanere in Serie A e rilanciarsi in una delle più grandi rivali della Juventus. La pensa così Marco Amelia, ex portiere campione del mondo con la Nazionale azzurra e oggi allenatore, che in un’intervista rilasciata ai microfoni di TvPlay ha suggerito quella che potrebbe essere una vera e propria bomba di mercato.

Secondo Amelia, infatti, ci sono dei giocatori che fanno bene in alcune squadre e poi non riescono a ripetersi in altre. Vlahovic, secondo l’ex portiere, non è valorizzato dall’attuale sistema di gioco della Juventus e sta subendo anche il clima di sfiducia che oggi si respira nell’ambiente bianconero. “Messo in un contesto come quello dell’Inter renderebbe meglio“, l’opinione di Amelia, che poi aggiunge: “Deve attaccare la profondità, non fare sponda per i compagni“.

Finora l’Inter non ha mai mostrato interesse per Vlahovic ma Marotta ha dimostrato più volte di saper cogliere le occasioni del mercato: chissà che l’idea di Amelia non trovi riscontro nei prossimi mesi. Di certo i tifosi bianconeri, compresi quelli che non risparmiano critiche al bomber di Belgrado, non gradirebbero il passaggio in nerazzurro di un altro giocatore come già avvenuto di recente con Cuadrado.