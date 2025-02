Esonero Thiago Motta: è già sparito

La Juventus non decolla, Thiago Motta condannato all’esonero? Arriva un segnale che non lascia spazio all’interpretazione…

Quinto posto in campionato, a una distanza siderale dal Napoli capolista (16 punti!). Una qualificazione ai play-off di Champions League ottenuta per il rotto della cuffia, dopo lo scialbo pareggio di Bruges e la sconfitta interna contro il Benfica. Tanto possesso palla, ma poche idee e scarsa incisività. La Juventus non riesce a decollare, e la cosa più grave è che non vi sono segnali di miglioramento da parte della squadra allenata da Thiago Motta.

Proprio Thiago Motta è finito inevitabilmente nel mirino della critica e in quello degli stessi tifosi bianconeri, stanchi di assistere ad uno spettacolo abbastanza deprimente. Se prima la Juve subiva pochissimi gol ed era l’unica squadra imbattuta della Serie A, adesso anche questa (debole) ancora di salvataggio è venuta a mancare.

Insomma, la Vecchia Signora è in piena crisi e, come spesso capita in queste circostanze, il primo che potrebbe pagarne le conseguenze è lo stesso allenatore. Stando infatti alle voci di corridoio, Cristiano Giuntoli e compagni starebbero già sondando il terreno per eventuali sostituti: il nome che più si rincorre è quello dell’ex Barcellona Xavi Hernandez.

Juventus, Thiago Motta verso l’esonero? Arriva un chiaro indizio

Mettendo a parte i rumors su possibili nuovi allenatori, oggi vogliamo soffermarci sulle voci riguardanti un imminente esonero di Thiago Motta. In molti ritengono che l’italo-brasiliano potrebbe ricevere il ‘benservito’ in caso di mancato successo allo Stadium contro l’Empoli, ma forse nemmeno i tre punti potrebbero salvarlo dall’esonero. Un chiaro indizio in tal senso è arrivato nelle ultime ore…

Thiago Motta esonerato dalla Juventus anche in caso di vittoria contro l’Empoli? Possibile, lo testimonia un fatto in particolare. Ovvero che i principali bookmakers italiani abbiano escluso l’ex Spezia e Bologna dalla lista di allenatori per i quali si può scommettere sul licenziamento (o meno) nell’arco della stagione.

Su sito della “Snai”, ad esempio, figurano i nomi di quasi tutti i tecnici della Serie A – finanche Antonio Conte, saldissimo sulla panchina del Napoli – ma non quello dell’attuale condottiero bianconero. Il motivo? Beh, solitamente quando un evento viene chiuso o ne viene impedita la giocata, vuol dire che le probabilità che si verifichi sono cresciute a dismisura. A questo punto, lasciamo a voi le conclusioni…