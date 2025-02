Le sirene arabe spaventano l’Inter: pioggia di milioni per Thuram

Il futuro del bomber francese potrebbe essere molto lontano dall’Inter: Marcus Thuram può finire in Arabia Saudita, ecco come

Mancano una manciata di ore a quello che rimane l’appuntamento più atteso dai tifosi. Il Derby della Madonnina contro il Milan può dare un’ulteriore accelerata alla rincorsa Scudetto che l’Inter di Simone Inzaghi sta portando avanti da settimane. I nerazzurri, però, guardano con grande interesse anche ad un altro tema.

Il calciomercato era e rimane un chiodo fisso, soprattutto per la prossima estate. Nonostante si parli di una rosa di competere effettivamente su ogni fronte, esistono due criticità sulle quali Beppe Marotta ha intenzione di mettere mano. La prima riguarda la retroguardia, un settore del campo nel quale l’età avanza per molti. Acerbi e Darmian (entrambi col rinnovo fino al 2026 in tasca) ma anche lo stesso de Vrij che al momento resta in scadenza è non è affatto scontato che rinnovi con la ‘Beneamata’.

In attacco la situazione, se possibile, rischia di essere ancor più intricata. Sicure le partenze di Joaquin Correa e Marko Arnautovic che il prossimo 30 giugno vedranno esaurire definitivamente il contratto coi nerazzurri, c’è un forte dubbio anche sulla permanenza di Taremi. L’iraniano non sembra aver convinto pienamente Inzaghi e così davanti ad un’offerta e alla possibilità di incassare l’ennesima plusvalenza, la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe accettare la partenza.

Offerta choc: gli arabi si prendono Thuram

Ciò che però potrebbe iniziare molto presto a spaventare i tifosi nerazzurri e l’addio di Marcus Thuram. Alla sua seconda stagione in maglia nerazzurra sta confermando numeri da capogiro, continuando ad attirare su di sé l’interesse di grandi società, europee e non solo.

Si è parlato tanto di PSG, a caccia di una punta di alto livello per la prossima stagione. Ma adesso la suggestione più intrigante potrebbe arrivare dalla Saudi Pro League. Perché c’è un club in particolare che potrebbe decidere di farsi avanti con una grande offerta per il nazionale francese: parliamo dell’Al-Hilal. Gli arabi dopo l’addio di Neymar finito al Santos, hanno bisogno di una nuova stella da piazzare al centro dell’attacco. Potrebbe essere proprio Thuram l’idea per la prossima stagione.

Il giocatore ha una clausola da 75 milioni di euro nel suo contratto ma, in ogni caso, andrebbe convinto. Lasciare l’Europa nel pieno della maturità calcistica sarebbe, probabilmente, un autogol clamoroso. E anche l’Inter, nonostante la possibilità di una corposa plusvalenza, si opporrebbe di certo. Uno scenario possibile ma, al momento, improbabile: dall’Arabia, però, il sogno si chiama sempre Marcus Thuram.