Sergio Conceiçao esonerato: ecco le cifre ‘ufficiali’

Il tecnico portoghese già sulla graticola: occhi in casa Milan, ora Sergio Conceicao ha virtualmente già le valigie in mano e può salutare

La stagione del Milan è già ad un bivio. Dopo il disastro in Champions League contro la Dinamo Zagabria, c’è la super sfida all’Inter a tenere alta la concentrazione in casa rossonera. Per il ‘Diavolo’, però, il momento è quasi drammatico: numeri alla mano, c’è da preoccuparsi.

Non è bastata la firma di Sergio Conceicao per smuovere gli animi e motivare la truppa rossonera, dopo mesi apatici con Fonseca in panchina. Il Milan deve ripartire, deve farlo in fretta. Perché la prima parte della stagione è ormai andata ed i risultati sono stati pesantemente al di sotto delle aspettative. Soprattutto dopo una campagna acquisti importante, fatta di grandi investimenti e ambizioni purtroppo ad oggi ridimensionate. Perché lo Scudetto è già sfumato da diverse settimane. Perché il rendimento della squadra, spesso e volentieri, è risultato inspiegabile.

Lo stesso Conceicao è parso in diverse occasioni perplesso da quanto mostrato in campo dai suoi ragazzi. Si è passati da prestazioni di carattere come contro l’Inter in Supercoppa italiana a disastri veri e propri: vedasi il pari col Cagliari ma anche la recente sconfitta contro la Juve. Si sa come nel calcio a pagare il conto sia quasi sempre l’allenatore. E così l’ex Porto potrebbe finire per dire addio alla panchina rossonera prima del previsto: l’indizio di mercato arrivato poche ore fa è semplicemente clamoroso.

Bye bye Conceicao: ci sono già le cifre

Conceicao come Fonseca? Potrebbe realmente accadere da qui a qualche settimana. Starebbe infatti prendendo corpo l’idea di un addio dell’allenatore lusitano, visti gli scarsi risultati ottenuti con il Milan fino a questo momento.

A lanciare l’indizio è stata ‘Snai‘, nota agenzia di scommesse che sul sito ufficiale ha rilasciato le quote dei possibili esoneri/dimissioni dei tecnici di Serie A. E tra i big spicca proprio Conceicao, con una quota davvero bassissima. L’addio del portoghese pagherebbe appena 2 volte la posta: uno scenario, a questo punto, che potrebbe ‘anticipare’ quanto accadrà prossimamente. È chiaro come tutto sia inevitabilmente legato ai risultati e che le quote non sempre siano così profetiche.

Ad ogni modo il Milan è chiamato ad una serie di impegni importanti, nei quali Conceicao si giocherà sicuramente il suo futuro sulla panchina rossonera. Al di là del derby con l’Inter, occhio ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma. Oltre alle gare di campionato contro Empoli, Verona, Torino, Lazio e Lecce. Un febbraio di fuoco per Conceicao e i rossoneri: staremo a vedere come andrà a finire.