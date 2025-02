Terremoto Juve, 90 milioni per Osimhen

Servono 90 milioni di euro per pagare la clausola di Victor Osimhen: la Juve è sempre in prima fila, i bianconeri hanno un piano.

Il mercato invernale della Juventus si chiuderà quasi sicuramente con l’arrivo di un nuovo difensore. Una necessità diventata sempre più evidente dopo l’infortunio accorso a Kalulu durante l’ultimo match contro il Benfica in Champions League. Giuntoli è in contatto con il Lens per avere in prestito Kevin Danso: salvo complicazioni dell’ultim’ora l’operazione dovrebbe andare in porto entro il ‘gong’ di lunedì 3 febbraio.

Tuttavia il lavoro del direttore sportivo bianconero non si ferma qui. Giuntoli guarda già alla prossima estate: alcuni elementi della rosa bianconera hanno profondamente deluso ed è molto probabile che a giugno ci saranno dei cambiamenti importanti. La dirigenza juventina vuole rinforzare soprattutto l’attacco, anche perché sembra concretizzarsi ogni giorno di più l’addio di Vlahovic a fine stagione.

Tra gli obiettivi principali della Juventus per l’attacco c’è sicuramente Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray dal Napoli. Il rapporto tra il bomber nigeriano e i partenopei è ormai definitivamente compromesso: il Napoli vuole solo incassare i 90 milioni di euro della clausola, soldi che poi il club del presidente De Laurentiis reinvestirebbe sul mercato per regalare ad Antonio Conte una squadra ancora più competitiva.

Uragano Osimhen per la Juve: la mossa bianconera

Tuttavia, almeno per ora, nessuno vuole spendere tutti questi soldi per Osimhen. L’attaccante, che in questa stagione ha già messo a segno 17 reti e 5 assist con il Galatasaray, è molto richiesto anche in Premier, soprattutto dall’Arsenal di Arteta che lo ritiene il bomber ideale per alzare il livello offensivo dei Gunners.

I londinesi, però, non possono ora lanciarsi in questa spesa. Tutto rimandato a giugno, quando la clausola del bomber sarà più bassa: in estate, infatti, si potrà affondare il colpo sborsando 75 milioni di euro. A quel punto la Juventus potrebbe davvero mettersi in prima fila nella caccia al giocatore: i bianconeri, liberandosi anche di ingaggi pesanti (come appunto quello di Dusan Vlahovic), avrebbero i fondi necessari per andare all’assalto di Osimhen.

La Juve deve però guardarsi dalla concorrenza: oltre all’Arsenal, infatti, anche il Manchester United ha mostrato un certo interesse per Osimhen ed è disposto a fare follie pur di portare l’attaccante 26enne alla corte di Amorim. Nei prossimi mesi si capirà meglio quale sarà il futuro del giocatore.