Addio Vlahovic: lascia la Juve in prestito

Dusan Vlahovic è ormai destinato a lasciare la Juventus: l’ultima idea che circola in queste ore è quella di una cessione in prestito.

Dusan Vlahovic sembra sempre più lontano dalla Juventus. Il calciomercato invernale è ormai agli sgoccioli, pertanto l’addio non si consumerà già ora (nonostante qualche tentativo sia stato fatto). Tutto lascia però pensare che a giugno l’attaccante serbo lascerà la Continassa per cominciare una nuova avventura altrove.

Oltre ai numeri stagionali, davvero deludenti, Vlahovic non è mai riuscito a convincere nemmeno dal punto di vista del carattere e del temperamento. Thiago Motta lo considera ormai un’alternativa: l’ex allenatore del Bologna continua a schierare titolare l’ultimo arrivato Kolo Muani al posto dell’ex viola, fatta eccezione per la gara di Champions contro il Benfica dove il francese non poteva scendere in campo (aveva già disputato gare della prima fase con il PSG).

Ma quale può essere il futuro di Vlahovic? Difficile dirlo, anche perché la sua cessione per la Juventus non è un’operazione così semplice. I bianconeri, infatti, continuano a chiedere almeno 50-60 milioni di euro per il proprio attaccante: in più si tratta del calciatore più pagato della Serie A con i suoi 12 milioni di euro netti a stagione. La Juve deve quindi trovare un acquirente disposto ad accontentare le richieste economiche – o quantomeno avvicinarsi – e accollarsi il considerevole stipendio del bomber.

Addio Vlahovic, non ci sono più dubbi: con la Juve è finita

Sul tema è intervenuto anche Pietro Lo Monaco, noto dirigente sportivo in passato con club come Udinese, Brescia, Catania, Genoa e Palermo. La sua ultima esperienza è stata a Novara, dove ha ricoperto il ruolo di direttore generale dal dicembre 2023 fino allo scorso novembre.

Lo Monaco si è soffermato sulla situazione che riguarda Dusan Vlahovic, sottolineando che la Juventus lo ha acquistato a una cifra “astronomica“ rispetto a quello che è realmente il suo valore. Proprio questo aspetto rende oggi la situazione di mercato di Vlahovic molto complicata.

“Per me la cosa giusta da fare è quella di trovare per lui una soluzione in cui va a giocare per rivalutarsi e ragionare quindi su basi diverse”. Parole fin troppo chiare, quelle di Lo Monaco, che suggerisce quindi alla Juve di valutare anche un eventuale addio in prestito di Vlahovic (che ha un contratto con i bianconeri fino al 2026). “La società – ha concluso Lo Monaco – deve salvaguardare il proprio patrimonio”.