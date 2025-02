Esonero dopo il derby: ecco l’erede di Conceiçao

Il derby tra Milan e Inter decisivo per la panchina rossonera, Sergio Conceicao si gioca tutto: ecco chi può prendere il suo posto

Questa sera, un turno di campionato decisamente significativo, con un appuntamento importante come il derby della Madonnina tra Milan e Inter. I due precedenti stagionali, all’andata in campionato e in finale di Supercoppa italiana, sorridono ai rossoneri, che però arrivano nuovamente spalle al muro a questa sfida. Riuscire nel tris sarebbe fondamentale per la stagione del Diavolo, diversamente potrebbe esserci l’ennesimo ribaltone di una annata tormentata. Rischia infatti di saltare anche la panchina di Conceicao.

Il portoghese, che ha preso il posto del connazionale Fonseca, non è riuscito a dare una netta inversione di tendenza. Il trionfo in Supercoppa aveva illuso tutti, perché da allora il Milan non è riuscito in ogni caso ad avere la continuità di prestazioni e di risultati sperata, anzi. Con il recente ko con la Dinamo Zagabria molto pesante per il modo in cui è maturato e per ciò che ha significato, fallendo un approdo tra le prime otto della prima fase di Champions League che appariva a quel punto decisamente alla portata.

In più, la sensazione è che ci sia un certo nervosismo in squadra e che i metodi di Conceicao non siano apprezzati dal gruppo. Anche per questo, nelle ultime ore di mercato il Milan sta provvedendo a diverse cessioni, per stravolgere la rosa. Ma tutto questo potrebbe non bastare. E se dal derby non dovessero emergere volontà e unità di intenti, il rapporto con Conceicao potrebbe essere minato dalle fondamenta e per questo si potrebbe giungere a un clamoroso esonero.

Milan, tre nomi per il dopo Conceicao: Sarri e non solo

La società sta già pensando a che cosa fare se dovesse rendersi necessario un nuovo avvicendamento in panchina, con tre nomi che stuzzicano la dirigenza. Il primo è quello di Maurizio Sarri.

L’ex allenatore di Napoli, Juventus e Lazio è già stato sondato in passato dai rossoneri e questa potrebbe essere la volta buona per vederlo in panchina a San Siro. Ma non è il solo nome sulla lista. Un altro profilo interessante è quello di Xavi, che di recente era stato accostato anche alla Juventus. E poi c’è di nuovo Lopetegui, che pareva il candidato principale all’inizio dell’estate, prima di Fonseca. Una decisione fondamentale e da non prendere alla leggera.