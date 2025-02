Non è ancora finita: pagano la clausola rescissoria

Il mercato invernale promesse di regalare ancora numerosi colpi di scena. Un top club pronto ad intervenire: pagherà la clausola.

Promette di regalare numerose sorprese e colpi di scena la parte conclusiva della sessione invernale del mercato. La finestra si chiuderà ufficialmente alla mezzanotte di lunedì 3 febbraio e sono ancora tanti i club a caccia di rinforzi che proveranno a sfruttare al meglio il poco tempo a disposizione per rinforzare le rispettive rose ed esaudire le richieste dei loro allenatori in vista della seconda, e decisiva, metà della stagione.

Ad avere un futuro tutto da scrivere, nonostante il recente rinnovo, è ad esempio Paulo Dybala. Il 31enne, autore di 5 reti e 3 assist in 26 apparizioni complessive tra tutte le competizioni, ha da poco trovato l’accordo con la Roma per estendere il contratto in scadenza tra 6 mesi fino al 30 giugno 2026. La sua permanenza nella Città Eterna, in ogni caso, non è da considerare affatto scontata. Il motivo è da ricercare nel grande interesse mostrato nei suoi confronti dall’Atletico Madrid, che già in passato aveva provato a convincerlo ad abbandonare la Serie A e trasferirsi nella Liga.

I Colchoneros, al momento, occupano la seconda posizione in classifica alle spalle della capolista Real e sono convinti di poter riuscire a piazzare il sorpasso vincente a stretto giro di posta. Per centrare l’obiettivo, e di conseguenza continuare a coltivare il sogno di conquistare il titolo, serve qualche operazione in entrata volta a potenziare il gruppo di Diego Pablo Simeone e aggiungere qualità alla manovra biancorossa.

Il top club pronto ad intervenire: nel mirino un campione della Serie A

Diversi i profili vagliati dalla dirigenza nelle ultime settimane: la scelta, alla fine, è ricaduta proprio su Dybala che, all’Atletico, ritroverebbe diversi compagni di nazionale tra cui Julian Alvarez e Rodrigo De Paul. A confermare l’imminente blitz degli spagnoli è il sito ‘ElNacional.cat’, secondo cui l’Atletico appare orientato a pagare la clausola rescissoria da 12 milioni per strapparlo ai giallorossi. L’affondo risulta imminente: a quel punto dipenderà tutto dalla volontà del classe 1993. Restare nella capitale e continuare così ad essere il principale beniamino della tifoseria romanista oppure sbarcare in un campionato nuovo, in una squadra con concrete ambizioni di gloria sia in Spagna che in Champions League.

La Roma, dal canto suo, attende di sapere quale sarà la decisione definitiva del proprio top player. Claudio Ranieri, al pari di Mats Hummels, lo considera centrale nel progetto e spera che la trattativa non si concretizzi. Qualche ora di attesa e poi sarà tutto più chiaro.