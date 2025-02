Novanta milioni e addio Milan: succede tutto sul gong

Il Milan ha vivacizzato queste ultime ore di calciomercato e si accinge ad essere protagonista in entrata ed in uscita anche fino alla chiusura prevista per domani, lunedì 3 febbraio.

Dopo il ko in Croazia subito dalla Dinamo, in casa rossonera è partita una vera e propria rivoluzione di calciomercato con il club meneghino pronto a cambiare molto in tutti i reparti.

Il mancato accesso agli ottavi di finale della Champions League è costato caro al Milan che sta ora provvedendo alla cessione di alcuni pezzi da novanta della rosa prima di reinvestire per sistemare la rosa. Sono diversi i giocatori che sono in uscita in casa rossonera, da Tomori a Morata passando per Camarda e Jovic anche se mancano alcuni dettagli per definire le trattative. Nel frattempo però non giungono buone notizie per i tifosi rossoneri che rischiano di veder sfumare una trattativa sulla quale la società sta lavorando da diverso tempo.

Calciomercato Milan, somma da capogiro e sfuma il colpo

Appare ormai tutto fatto per il passaggio di Jhon Duran, centravanti dell’Aston Villa, all’Al-Nassr di Stefano Pioli. Un affare che sfiora i 90 milioni di euro e che andrà ad incidere anche sul mercato del Milan. Il club inglese, infatti, avrà a disposizione un’ingente somma di denaro e parte di questa potrebbe essere reinvestita su Joao Felix, in uscita dal Chelsea e da tempo obiettivo dei rossoneri.

L’Aston Villa è pronto quindi a salutare il proprio attaccante che ha scelto di proseguire la sua carriera in Arabia Saudita. Nella lista dei desideri di Unai Emery c’è Joao Felix, attaccante esterno ritenuto dal tecnico spagnolo un tassello necessario per andare a migliorare la rosa della sua squadra. Il Chelsea è pronto a cederlo con l’Aston Villa che potrebbe quindi balzare in pole per l’ex Atletico Madrid che piace molto a Sergio Conceicao.

Oltre al talento portoghese però, l’Aston Villa segue anche Marco Asensio con l’ex Real Madrid che sembra essere in uscita dal PSG, pronto a cercare di rivitalizzare la sua carriera. Nel caso in cui lo spagnolo dovesse accettare la corte dei Villans il Milan potrebbe avere ancora chance di arrivare a Joao Felix che resterebbe ancora in uscita dal Chelsea dove non rientra nei piani di Enzo Maresca.

Quello che sembra certo è che il Milan sia pronto a cambiare ancora molto nella sua rosa in queste ultime ore provando a fare cassa e recuperare quei soldi persi con la sconfitta di Zagabria che il club non aveva preventivato. Circa 24 milioni di euro che non sono entrati nelle casse del club meneghino che rischiano di pesare molto sia sulla stagione sportiva che sul mercato della squadra allenata da Sergio Conceicao.