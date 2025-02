Tifosi in ansia, scatta l’allarme Yildiz: annuncio drammatico

Momento difficile per tutta la Juventus e soprattutto per il suo talento Kenan Yildiz: dichiarazioni che lasciano il segno sull’attaccante, cosa c’è dietro

Nel mese di gennaio, ci si aspettava una Juventus in grado di invertire la tendenza, rispetto a una prima parte di stagione molto altalenante e con il freno a mano tirato. Il rendimento dei bianconeri, invece, se possibile è peggiorato. Ad alcuni progressi dal punto di vista del gioco hanno fatto da contraltare altre prestazioni segnate da poca continuità e con risultati negativi. Una sola vittoria su sette gare disputate e ben tre sconfitte, che hanno fatto scattare l’allarme attorno alla compagine di Thiago Motta.

L’ambiente spera che le mosse di mercato alla lunga paghino e che permettano di raggiungere gli obiettivi minimi stagionali. Ma il mercato non può essere la panacea di tutti i mali e dall’allenatore e dai calciatori principali della rosa ci si aspetta a questo punto uno scatto d’orgoglio e una impennata nelle prestazioni. Uno dei più attesi è sempre Kenan Yildiz, che però si sta accendendo solo a sprazzi.

Il talento turco, investito di una notevole responsabilità come quella di vestire la maglia numero dieci, numeri alla mano non se la sta cavando nemmeno malissimo, considerati i 6 gol e 5 assist messi a segno fin qui. Ma per il suo potenziale, tutti spererebbero in qualcosa di meglio e in una maggiore continuità. Gli si può riconoscere qualche attenuante per la mancata collocazione tattica precisa fino a questo momento, ma non tutto nelle sue prestazioni è dovuto alle scelte di Thiago Motta.

Juventus, “Yildiz gioca con la tensione addosso”: l’annuncio di Massimo Mauro

Alcuni dei problemi principali della Juventus attuali vengono individuati da Massimo Mauro. L’ex calciatore, apprezzato commentatore televisivo e radiofonico, è intervenuto ai microfoni di ‘Tutti Convocati’ su ‘Radio24’, esprimendo una serie di pareri che inchiodano i bianconeri.

Si parte con una dura critica a Thiago Motta e ai giocatori: “Mi sembra non ci sia il giusto lavoro quotidiano, manca intensità, vedo le squadre avversarie arrivare verso l’area con facilità estrema. Contro il Benfica Gatti sembrava non sapere bene dov’era“. Quindi, una constatazione preoccupata proprio su Yildiz: “Si vede che gioca con la tensione addosso di dover dimostrare qualcosa“. In effetti, quando il turco riesce a “sciogliersi”, fa la differenza, ma purtroppo questo è avvenuto davvero poche volte dall’inizio della stagione.