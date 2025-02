Vlahovic cacciato a calci: il nuovo numero 9 arriva dalla Serie A

Il bomber serbo è pronto a lasciare la Juventus: Giuntoli a caccia dell’erede, il sostituto di Vlahovic può arrivare direttamente dalla Serie A

La Juventus sta già programmando le prossime mosse in vista della stagione che verrà. E così la dirigenza bianconera è concentrata sui tanti cambiamenti che riguarderanno l’attacco a disposizione di Thiago Motta: c’è un’operazione all’orizzonte che farebbe impazzire i tifosi della Juve.

È evidente, palese, che Dusan Vlahovic e la Juventus siano ad oggi ai titoli di coda. Si è parlato con forza della possibilità di un addio già durante la sessione invernale di calciomercato, a maggior ragione dopo l’approdo a Torino di Kolo Muani dal PSG. La situazione, però, è più intricata del previsto: servirà ancora tempo per vedere consumato un divorzio ‘annunciato’ già da un bel pò. Sì, perché il 24enne di Belgrado non farà parte del nuovo progetto bianconero che Giuntoli sta mettendo in piedi in vista della stagione 2025/26.

I contatti per il rinnovo del contratto in scadenza proprio nel 2026 si sono raffreddati quasi totalmente, un segnale chiaro di come ormai le strade di Vlahovic e del club bianconero siano destinate a separarsi. Molto presto. Dalla Premier League al PSG, non mancano le suggestioni per il classe 2000 che con la sua partenza oltre a portare un tesoretto da almeno 60 milioni di euro in estate, alleggerirà non poco il monte ingaggi. 12 milioni di euro all’anno non sono affatto pochi. Anzi.

Addio Vlahovic: l’erede arriva dai rivali

Ma chi al suo posto? Cristiano Giuntoli sta scandagliando il mercato alla ricerca di un nome di prestigio che faccia fare il salto di qualità all’attacco bianconero e che dimostri una continuità che Vlahovic, suo malgrado, non è stato in grado di fornire al reparto avanzato della Juventus.

Il sogno è solo uno: Victor Osimhen, da tempo nel mirino del club piemontese. Un sogno che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe tramutarsi in realtà molto presto. Ne è convinto il giornalista sportivo Antonello Angelini che, su ‘X’, ha rivelato un clamoroso potenziale colpo di scena che riguarderebbe la firma del nazionale nigeriano – ora in prestito dal Napoli al Galatasaray – con la Juventus.

“Juventus: mi arriva una voce di mercato da una persona che ritengo credibile e che non fa parte del mondo del calcio. Osimhen a giugno approderà in bianconero. Il mio contatto lo dà per fatto. Sarebbe un bellissimo colpo a mio parere”. Una vera e propria bomba di mercato, considerando che trattare con Aurelio De Laurentiis non sarà affatto facile. Uno come Osimhen, però, sarebbe semplicemente perfetto per l’attacco della Vecchia Signora.



Ad oggi il nigeriano ha mostrato numeri da urlo nella sua esperienza in Turchia. 17 gol in 21 presenze complessive tra campionato e coppe, con anche 5 assist vincenti all’attivo. La Juventus si prepara, dunque, a tentare un affare da applausi. E se dovesse concretizzarsi, i tifosi bianconeri dimenticherebbero in un lampo Vlahovic.