Esonero immediato e ritorno Allegri: zampata dell’ex

Il grande ex sta lavorando sottotraccia per far tornare in pista Massimiliano Allegri: l’esonero può favorire il rientro del livornese.

Massimiliano Allegri attende ancora la chiamata giusta per tornare in pista. L’ultima panchina del tecnico livornese è quella della finale di Coppa Italia 2023/2024, vinta dalla sua Juventus contro l’Atalanta di Gasperini grazie a una rete di Dusan Vlahovic. In molti ricordano soprattutto lo show di Allegri nel finale di gara, che è costato l’espulsione e successivamente anche l’esonero all’allenatore toscano.

Da quel giorno in poi il nome di Allegri è stato accostato a tanti club: si è parlato di un possibile ritorno al Milan ma anche di un approdo a Roma dopo l’esonero di Daniele De Rossi, senza però riscontri concreti. Una decina di giorni fa è cominciata a circolare la voce di un accordo già raggiunto con l’Al-Ahli per allenare il club saudita dalla prossima stagione, mentre in questa settimana qualcuno ha parlato anche di un sondaggio dell’Inter su Allegri come successore di Simone Inzaghi in caso di addio del tecnico piacentino.

In più c’è sempre la tentazione Premier League. Proprio in queste ore il noto tabloid britannico The Sun ha reso noti i nomi dei papabili sostituti di Ange Postecoglou sulla panchina del Tottenham. Gli Spurs stanno andando davvero male in campionato e le principali critiche stanno piovendo proprio addosso all’allenatore australiano: la sua panchina è sempre più in bilico.

Esonero immediato: ecco Allegri, c’è lo zampino di Paratici

Chi potrebbe prendere il suo posto? Secondo il Sun il favorito è Andoni Iraola, allenatore del sorprendente Bournemouth dove gioca quel Dean Huijsen lanciato proprio da Max Allegri. Sempre secondo il Sun i londinesi sarebbero in contatto anche Edin Terzic, Marco Silva e Xabi Alonso (quest’ultimo pare però destinato al Real Madrid), ma occhio anche al nome di Allegri.

Secondo il tabloid britannico, infatti, ‘Acciughina’ è nella lista dei tecnici preferiti dalla dirigenza del Tottenham. Il suo arrivo al New White Hart Lane è quotato 10 a 1: non troppo probabile ma nemmeno impossibile. D’altronde Allegri può contare su un grande sponsor come Fabio Paratici, ex amministratore delegato della Juventus e anche ex direttore generale degli Spurs.

Paratici è ancora consulente esterno del Tottenham: chissà che non sia proprio lui a spingere per far sedere Allegri sulla panchina dello storico club inglese. Al momento l’ipotesi è ancora molto remota, ma un eventuale esonero di Postecoglou potrebbe davvero portare il Tottenham ad affidarsi a un allenatore di grande esperienza come il livornese.