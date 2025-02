Juventus e Milan avvisate: 65 milioni non bastano più

Un intreccio di mercato clamoroso può riguardare Milan e Juventus: serviranno oltre 65 milioni di euro per la firma durante i mesi estivi

La sessione invernale di calciomercato è ormai giunta al termine ma le big di Serie A hanno gli occhi aperti, in vista di quello che sarà il futuro. Un futuro che, durante i mesi estivi, rischia di riservare non poche novità tra le file di Juventus e Milan.

Kolo Muani è arrivato a Torino per sistemare un attacco nel quale, a corrente alterna, Dusan Vlahovic è e rimane l’unico ‘padrone’. Ma il destino del classe 2000 sarà con ogni probabilità lontano dalla maglia bianconera, in estate: il contratto in scadenza nel giugno 2026 non sarà rinnovato. Alberto Costa, Renato Veiga in prestito dal Chelsea arricchiranno la difesa almeno fino all’estate. Poi, con ogni probabilità sarà rivoluzione, ancora una volta. Un discorso molto simile riguarda il Milan. Il lavoro di Fonseca prima e Conceicao adesso non sta dando i frutti sperati. I rossoneri alternano grandi prestazioni a serate imbarazzanti, come con la Dinamo Zagabria in Champions League.

Gennaio, a tal proposito, è già stato foriero di cambiamenti in quel di Milanello. Dopo 18 anni ha lasciato il capitano, Davide Calabria, ormai fuori dai piani rossoneri. Così come in attacco l’avvicendamento Morata-Gimenez, nelle ultime ore, potrebbe cambiare volto al reparto avanzato. Ad ogni modo negli ultimi tempi, soprattutto per la Vecchia Signora, si sta affacciando una suggestiva opzione che porterebbe ad un colpo da oltre 65 milioni di euro. Anche il ‘Diavolo’ potrebbe essere interessato: così il big, pronto a cambiare definitivamente casacca, si ritroverebbe conteso da bianconeri e rossoneri. Ecco come.

Juve-Milan, ‘no’ a 65 milioni: serve un’offerta super

Il capitolo più caldo per Milan e Juventus, indipendentemente dalle operazioni messe nero su bianco, sarà quello riguardante l’attacco durante i mesi estivi. E così un nome su tutti potrebbe porsi in cima alla lista di Giuntoli e Moncada: serviranno tanti soldi.

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’ – che riporta l’indiscrezione de ‘Il Corriere dello Sport’, il Napoli avrebbe recentemente rifiutato una proposta da ben 65 milioni di euro da parte del Galatasaray per il riscatto di Victor Osimhen. La punta nigeriana, arrivata in Turchia in prestito la scorsa estate, sta mostrando tutte le sue qualità, segnando a raffica e attirando su di sé l’attenzione di grandi società. A lui potrebbero pensare proprio Juventus – da tempo dichiaratamente sulle sue tracce – e Milan. 17 gol e 5 assist in 21 presenze, d’altronde, sono tantissimi.

Servirà alzare l’asticella e offrire ben oltre i 65 milioni proposti dal Galatasaray per convincere Aurelio De Laurentiis a dire sì alla cessione a titolo definitivo di Osimhen. A maggior ragione se dovesse trattarsi di una firma in Serie A, un tradimento bello e buono da parte dell’ex centravanti azzurro che potrebbe diventare il perfetto erede di Vlahovic (Kolo Muani è in prestito e tornerà al PSG) mentre a Milanello non sono ancora chiare le strategie in attacco per la prossima stagione.