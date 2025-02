L’annuncio ribalta la Juve: ritorno clamoroso

La Juventus è pronta ad un nuovo ribaltone, almeno secondo l’ultimo annuncio: è stato invocato un ritorno clamoroso che non farebbe felici i tifosi

I bianconeri hanno preso per ora Viega e Kolo Muani in questa finestra di gennaio, ma sono alla ricerca ancora di qualcosa prima del gong di mezzanotte. Secondo qualcuno ben informato sulla Vecchia Signora c’è una mossa che potrebbe risolvere tutti i problemi difensivi.

La Juventus ha completato il proprio mercato con gli arrivi di Renato Viega e Kolo Muani, almeno sentendo quello che va dicendo in giro il direttore sportivo Giuntoli. Probabilmente si vuole coprire un colpo dell’ultima ora, che potrebbe arrivare prima dello scoccare della mezzanotte. Non è un mistero come Danso fosse un obiettivo concreto e sarebbe già sbarcato Torino se solo il Lens avesse aperto alla formula del prestito. I bianconeri vogliono prendere un altro centrale, anche perché oltre a Bremer è infortunato anche Cabal e Veiga non può bastare per coprire entrambi.

Tomori e Hancko erano alternative che sembrano sfumare ogni giorni di più (anche per giugno) e in ballo resta davvero poco, specie perché il tempo a disposizione di Giuntoli è praticamente terminato. Araujo, grande sogno di metà gennaio, rimarrà al Barcellona e altri nomi di grido in giro per l’Europa non sembrano esserci. Serve un guizzo oppure pensare ad un clamoroso ritorno.

C’è chi vorrebbe il ritorno di Rugani: può fare al caso della Juve

Come scritto sul proprio profilo personale di X/Twitter da Graziano Carugo Campi, giornalista vicino alle cose bianconere, ci sono due nomi che dovrebbero far infuriare i tifosi juventini per come sono stati gestiti. In realtà il primo è stato proprio un grande errore mandarlo via, mentre il secondo doveva essere già stato richiamato in questa emergenza di gennaio. Stiamo parlando di Huijsen e Rugani.

Dean Huijsen sta facendo le fortune del Bournemouth e questo è innegabile, visto che ora sulle sue tracce ci sono club come Bayern Monaco e Chelsea. Venderlo per 15 milioni circa la scorsa estate, col senno di poi non è stato un grande affare, anzi. Per Rugani invece il discorso è diverso, perché è finito all’Ajax in prestito e in teoria a giugno potrebbe far rientro alla base. Sotto la guida di Farioli non sta facendo nemmeno male ma servirebbe a Thiago Motta subito, non in estate. Per Carugo Ciampi questo modo di operare sul mercato è assolutamente da criticare.