Spalletti e Osimhen alla Juventus: Napoli trema

Il Ct della Nazionale e Victor Osimhen papabili per i bianconeri, uno scenario futuro di mercato che lascia tutti senza parole e soprattutto appassionati e tifosi azzurri

Moltissime cose sono cambiate nel giro di poco tempo. Rispetto a un anno e mezzo fa, il Napoli ha perso molti protagonisti del suo storico scudetto. Da alcuni giorni, è andato via dal Golfo anche Khvicha Kvaratskhelia. Ma per i supporters azzurri, sarà impossibile dimenticarli e non associare a loro ricordi felici. Come nel caso di Luciano Spalletti e Victor Osimhen, che hanno rappresentato una coppia formidabile e decisiva per i destini partenopei.

Il primo in panchina, il secondo al centro dell’attacco hanno fatto vere e proprie faville e hanno trascinato la squadra di De Laurentiis a un trionfo leggendario. Ma le vie del mercato sono infinite e piuttosto tortuose, tanto che i due potrebbero, incredibilmente, ritornare entrambi nel nostro campionato, ma sulla sponda arcinemica della Juventus.

Uno scenario ovviamente molto difficile, ma guai a dare per scontato che non avvenga. Specialmente negli ultimi tempi, tanti pronostici in tema di sede di trattative sono stati smentiti anche clamorosamente. A Napoli e dintorni, ovviamente, sperano che questo doppio ‘tradimento’ non si consumi, ma da qui all’estate la strada è piuttosto lunga.

Giuntoli richiama Spalletti e Osimhen: svolta totale, il giornalista ne è sicuro

Sullo sfondo, a muovere i fili, c’è un ex Napoli che è già da tempo a Torino. Giuntoli sogna di ricomporre il team dello scudetto e mette nel mirino il Ct della Nazionale e l’attaccante nigeriano.

La missione Thiago Motta, per il momento, non sta dando i risultati sperati. L’allenatore italobrasiliano inizia a essere in discussione e qualora si concretizzasse l’addio, a fronte di esiti nefasti per questa stagione, sarebbe naturale pensare a una figura autorevole e che è stata in grado di vincere per la panchina bianconera. Perciò, secondo il giornalista ‘Rai’ Paolo Paganini, il tentativo per Spalletti potrebbe diventare concreto.

Al toscano, Giuntoli proverebbe a regalare Victor Osimhen, identificato da tempo come uno dei pochi attaccanti sulla scena in grado di fare la differenza. C’è da raccogliere l’eredità di Vlahovic, destinato all’addio, e per questo grande attenzione ai movimenti che potrebbero letteralmente infiammare la prossima estate delle trattative. Nel frattempo, a Napoli, per consolarsi e lenire l’eventuale delusione, sperano di mettere un altro scudetto in bacheca.