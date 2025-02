Allegri torna in Serie A con un regalo: ecco il primo colpo

Massimiliano Allegri si avvicina al ritorno in panchina con il tecnico livornese che vede sempre più probabile l’arrivo alla guida di una big italiana.

Fermo dall’addio dato alla Juventus successivamente alla vittoria in Coppa Italia, Massimiliano Allegri è alla ricerca del progetto giusto per tornare in pista e guidare una squadra che possa dargli l’opportunità di tornare a competere per vincere.

Nei mesi scorsi Massimiliano Allegri è stato accostato a diversi club con il tecnico che però preferisce ripartire dalla prossima estate quando potrà lavorare anche in sede di ritiro per costruire la squadra insieme alla società. Sono diverse le squadre che hanno pensato a lui da quando ha salutato la Juventus ma al momento non c’è stato nulla da fare. La sensazione è che il tecnico stia aspettando la chiamata giusta con una squadra italiana pronta a metterlo sotto contratto a partire dal prossimo luglio.

Calciomercato, Allegri pronto a tornare: una big lo vuole

Massimiliano Allegri è finito nel mirino della Roma, pronta ad affidargli la panchina a partire dalla prossima stagione. Il tecnico livornese piace molto a Claudio Ranieri che, dopo aver guidato la squadra da allenatore è pronto a vestire i panni del direttore tecnico. Per convincere l’ex allenatore di Juve e Milan a scegliere la capitale sarebbe già pronto un colpo sul mercato.

La Roma è infatti pronta a rinnovare il contratto di Mats Hummels di un’altra stagione con il difensore centrale tedesco che, da quando è stato inserito in formazione con continuità, sta sfornando una serie di ottime prestazioni. Sia con De Rossi che con Juric l’ex Borussia Dortmund ha avuto poco spazio ad inizio campionato con Claudio Ranieri che, successivamente, lo ha messo al centro del progetto.

Il centrale, compiuti 36 anni lo scorso dicembre, sta dimostrando di poter essere ancora un punto fermo della squadra con il club che è pienamente soddisfatto delle sue prestazioni. L’eventuale rinnovo del centrale tedesco potrebbe essere una carta in più per la Roma da giocarsi per convincere Massimiliano Allegri a scegliere i giallorossi per il suo ritorno in panchina.

Sulle tracce di Massimiliano Allegri ci sono però diversi club, pronti a fare un tentativo per convincerlo. Dall’Arabia Saudita alla Premier League, diversi club hanno sondato il terreno con l’ex allenatore del Cagliari che appare però pronto a ripartire ancora una volta dalla Serie A e la Roma, al momento, appare in pole.