Arrivano 65 milioni di euro, sorride la Juventus

La Juventus è pronta ad incassare durante il prossimo calciomercato estivo: arrivano 65 milioni di euro, l’operazione all’orizzonte è clamorosa

Il 4-1 sull’Empoli ha riportato il sorriso in casa bianconera. La Juventus non smette di correre, l’obiettivo dichiarato era e rimane il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League. Un fattore fondamentale se si pensa anche agli introiti da investire in sede di calciomercato.

A partire da giugno andranno chiarite alcune situazioni decisamente spinose. In primis quella che riguarda l’attacco: Dusan Vlahovic resta in scadenza il 30 giugno 2026 e per il momento di rinnovo nemmeno l’ombra. Il serbo, classe 2000, ha diversi club sulle sue tracce e da Torino non appare così improbabile che alla fine possa essere venduto per fare cassa. Un tesoretto da almeno 60 milioni da reinvestire per potenziare una rosa che per lunghi tratti – quest’anno – ha mostrato preoccupanti limiti.

Fari puntati anche e soprattutto in difesa dove l’assenza di Bremer si sta facendo sentire. Il grande investimento, durante i mesi estivi, arriverà proprio al centro della retroguardia. Parallelamente, però, si sta facendo strada la possibilità di incassare una cifra importante per un altro addio: in casa bianconera, dopo appena una stagione, nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Juve, colpo ‘a distanza’: pagano la clausola

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ parla di un affare che, durante il prossimo calciomercato estivo, potrebbe pur da lontano arricchire le casse bianconere. Sembra infatti che diversi top club europei, in ultima battuta il Real Madrid di Carlo Ancelotti, siano sulle tracce di un gioiello di assoluto valore.

Si parla di Dean Huijsen che solo pochi mesi fa lasciava Torino a titolo definitivo per 15,2 milioni di euro per approdare in Premier League, al Bournemouth. Nel campionato inglese il nazionale spagnolo, ma di origini olandesi, sta dimostrando tutto il suo valore. E anche Bayern Monaco e Chelsea – oltre alle ‘Merengues’ – hanno mostrato un certo interesse, valutando l’acquisto per l’estate 2025. Il Bournemouth farà di tutto per trattenerlo.

La clausola rescissoria da 65 milioni presente nel contratto del giocatore e valida a partire dai mesi estivi, potrebbe però facilitarne l’uscita dopo un solo anno. A sorridere, a distanza, anche la Juventus. Il club bianconero, oltre ad aver già incassato per la cessione a titolo definitivo, mantiene una percentuale sulla rivendita. E così se Huijsen dovesse effettivamente salutare il Bournemouth per una big, ne gioverebbero non poco le casse bianconere.

Al momento la concorrenza è folta e ciò non può fare altro che favorire un’asta per il cartellino del 19enne di Amsterdam che ad oggi è senza dubbio tra i talenti più promettenti del calcio mondiale. Huijsen, in quella che rischia già di essere la sua prima ed ultima stagione con addosso la maglia del Bournemouth, ha collezionato fino a questo momento 20 apparizioni complessive con anche 2 gol.