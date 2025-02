Dalla Juve alla Roma: ecco il nuovo allenatore

Nuovo allenatore in vista per club importanti nella prossima stagione, l’intreccio che coinvolge Juve e Roma: cosa sta succedendo

Quella attuale è una stagione calcistica che procede senza soluzione alcuna di continuità, con tanti appuntamenti a rotta di collo che non danno respiro ai club più importanti. Alcuni dei quali sono piuttosto in difficoltà, come sappiamo, rispetto alle aspettative di inizio stagione. Nel nostro campionato, non si può non considerare in questo novero, ad esempio, la Juve e la Roma, che stanno vivendo una annata in salita per motivi diversi.

I bianconeri, alle prese con il nuovo ciclo Thiago Motta, fanno fatica a trovare una quadra definitiva, tra campo e mercato e, usciti dalla corsa scudetto, devono almeno cercare di conquistare il piazzamento Champions, ma con il rendimento messo in mostra finora non sarà una missione semplicissima. L’allenatore italobrasiliano sa ovviamente di giocarsi molto e che l’obiettivo minimo sarà fondamentale per la sua conferma.

Ha già cambiato tre allenatori la Roma, passata da De Rossi a Juric fino a Ranieri. I giallorossi sono usciti dal momento più difficile e, dopo aver dovuto guardarsi le spalle e pensato di vivere una annata da lotta salvezza, adesso tornano a guardare al futuro con fiducia. Il ritorno in Europa, almeno quella minore, è un obiettivo alla portata. Ranieri sa già che non ci sarà lui in panchina il prossimo anno, com’è giusto che sia essendo lui solo un traghettatore, e nella Capitale si cerca un nuovo tecnico. Al momento, non ci sono ancora nomi nettamente davanti a tutti gli altri, la partita è aperta. Ma c’è un candidato che accomuna proprio i giallorossi e la Juventus.

Xavi in Serie A, non solo la Juve: ora c’è anche la Roma in corsa

Alcuni giorni fa, era stato fatto in Francia il nome di Xavi per i bianconeri. Lo spagnolo è alla ricerca di una nuova avventura e potrebbe sedere in panchina nel nostro campionato tra qualche tempo.

La novità è che in corsa ci sarebbe anche la Roma. Xavi è stato infatti proposto ai capitolini da alcuni intermediari. Si tratta di una pista suggestiva, ma di non semplice realizzazione. Ci sarà da capire infatti quali saranno i piani dei Friedkin, a livello di progettualità economica, per poter avviare un ciclo con un tecnico di tale calibro in panchina.