Milan, ha detto no a tutte le offerte: vuole solo il Barcellona

Un top player del Milan ha le idee chiare: il suo sogno è quello di trasferirsi al Barcellona. Gelato il club rossonero: la cessione è all’orizzonte.

Presi Kyle Walker e Santiago Gimenez, il Milan in queste ore ha cominciato a riflettere sulle operazioni di mercato da concretizzare nel corso dell’estate. Tanti i movimenti previsti, sia in entrata che in uscita, che modificheranno in maniera profonda la rosa attuale. Possibile, in tal senso, la separazione da un top player andato più volte a corrente alternata in questi mesi, divenuto l’oggetto del desiderio di un top club straniero pronto a fare follie pur di strapparlo alla Serie A.

Il nome è quello di Rafael Leao, seguito con particolare interesse dal Barcellona. Il 25enne portoghese, autore di 8 reti e 7 assist in 30 apparizioni complessive, ha vissuto una prima parte di stagione complicata sotto la gestione di Paulo Fonseca finendo spesso in panchina. Con l’arrivo di Sergio Conceicao, il classe 1999 ha avuto modo di rilanciarsi tornando decisivo per le sorti della propria squadra. Il rendimento offerto in campo dall’ala sinistra nelle ultime settimane non è passato inosservato: sono tante, infatti, le squadre della Premier League fattesi avanti con l’obiettivo di convincerlo ad accettare il trasferimento in Inghilterra.

Alla corsa, ad esempio, si sono iscritti il Chelsea, l’Arsenal ed il Manchester City. I vari sondaggi effettuati dalle società inglesi, disposte a mettere sul piatto uno stipendio ben più alto rispetto a quello percepito attualmente (7 milioni netti), non sono bastati però per ottenere il “sì” decisivo di Leao, poco attratto dall’idea di esibirsi nella terra d’Albione. Il portoghese, in tal senso, ha le idee chiare: se lascerà il Milan, sarà soltanto per unirsi alla corte blaugrana.

Mercato Milan, un top player ha deciso: vuole il Barcellona

Il management coordinato da Zlatan Ibrahimovic ha preso atto della situazione e del grande feeling esistente tra il suo numero 10 ed il Barcellona tuttavia il divorzio avverrà soltanto alle condizioni imposte dal Milan. Leao quindi, in virtù del contratto in essere valevole fino al 30 giugno 2028, partirà soltanto in cambio di 100 milioni: una cifra, questa, ritenuta congrua al valore del giocatore che la dirigenza, nel caso, utilizzerebbe per regalare a Conceicao un adeguato sostituto.

Ora resta da vedere quale sarà la risposta del Barcellona, al momento sprovvisto dei fondi necessari per soddisfare le pretese economiche del Milan. La pista in ogni caso, come confermato dal sito ‘ElNacional’, resta quanto mai viva.