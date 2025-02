Preoccupazione Zielinski: l’addio può arrivare subito

In casa Inter potrebbe arrivare una decisione a sorpresa su quello che è il futuro di Piotr Zielinski, centrocampista arrivato a costo zero durante la scorsa estate.

Il pareggio ottenuto in extremis nel derby dall’Inter, giunto poche ore prima di quello del Napoli a Roma, ha mantenuto i nerazzurri a portata dagli uomini di Antonio Conte.

Grazie ai gol di De Vrij e di Angelino allo scadere l’Inter è riuscita a mantenere la stessa distanza in classifica dal Napoli con i nerazzurri che sono a tre punti dai partenopei dovendo recuperare la partita contro la Fiorentina. In casa nerazzurra, terminato il calciomercato invernale, si fanno già delle valutazioni in vista della prossima estate con il club meneghino che potrebbe portare a termine delle operazioni a sorpresa. Una di queste riguarda Piotr Zielinski, centrocampista arrivato a costo zero proprio dal Napoli durante la scorsa estate.

Calciomercato Inter, futuro a sorpresa per Zielinski

L’Inter potrebbe salutare Piotr Zielinski durante la prossima estate. Il centrocampista, giunto dopo la scadenza del contratto con il Napoli, non è ancora riuscito ad imporsi nella formazione di Simone Inzaghi partendo spesso dalla panchina e diventando la prima alternativa a Barella e Mkhitaryan.

Se non dovesse riuscire ad imporsi nei prossimi mesi, la società nerazzurra potrebbe decidere di metterlo sul mercato per fare cassa ed andare a registrare un’importante plusvalenza. Il giocatore polacco piace e non poco in Premier League con diverse società, dall’Arsenal al West Ham, passando per l’Aston Villa, che sarebbero pronte a metterlo sotto contratto in vista della prossima stagione.

Il prezzo che l’Inter potrebbe fissare per il suo cartellino è di circa 20 milioni di euro con l’ex Napoli che potrebbe andare a regalare alle casse del club un’importante plusvalenza ed una somma da investire successivamente in sede di mercato per rinforzare ancora la squadra. Il destino è però tutto nelle sue mani. Se il giocatore dovesse dimostrare di poter diventare una pedina fondamentale per la formazione a disposizione di Simone Inzaghi potrebbe restare ancora a lungo in nerazzurro.

Nel frattempo l’Inter si guarda intorno per cercare di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Inzaghi e farlo senza spendere eccessivamente. Nel mirino c’è infatti un altro colpo a zero dalla Serie A con Mario Pasalic dell’Atalanta che è in scadenza con i bergamaschi. L’ex Milan piace e non poco alla società nerazzurra, pronta a chiudere un altro colpo importante dal campionato di Serie A.