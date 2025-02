Bomba Osimhen e Zirkzee: pre accordo Juve

Novità clamorose sul mercato della Juventus: da Victor Osimhen e Joshua Zirkzee, annuncio pazzesco sul preaccordo con la società bianconera

Tra cessioni e nuovi arrivi, la Juventus può certamente candidarsi tra le regine della sessione di calciomercato invernale. Le lacune mostrate dalla squadra di Thiago Motta da qualche settimana a questa parte erano evidenti e Giuntoli ha fatto il possibile per rinforzare la rosa bianconera.

Renato Veiga e Lloyd Kelly, arrivato nelle ultime ore dal Newcastle, proveranno a non far rimpiangere le assenze di Bremer e Cabal. Una Juventus che, specialmente in difesa, fino ad ora ha fatto tantissima fatica soprattutto dopo il ko del centrale brasiliano. C’è, tuttavia, da pensare anche al reparto avanzato. Kolo Muani, in attacco, è stato sicuramente un grandissimo colpo. La punta francese, non più una priorità per il PSG, sta già segnando con continuità al centro dell’attacco juventino. Proprio lì, reparto dal quale andrà via con ogni probabilità Dusan Vlahovic al termine dell’attuale stagione. Il classe 2000 è in scadenza tra meno di un anno e mezzo e di rinnovo, in termini concreti, per il momento non si parla.

Sembra infatti complicatissimo trovare l’accordo e prolungare l’intesa: la Juve, al di là del tesoretto da incassare per la partenza del talento serbo che a Torino non sempre ha dato il meglio di sé, punterà a risparmiare anche lato ingaggio. Vlahovic, ad oggi, è tra i più pagati d’Europa: 12 milioni netti a stagione che, per molti, sono ingiustificati. Ad ogni modo le novità per la prossima stagione non mancano e la rivelazione – arrivata una manciata di ore fa – non fa altro che alimentare sogni e speranze dei tifosi: occhio a Osimhen e Zirkzee.

Juve, bomba in attacco: “C’è il preaccordo”

A fare chiarezza su quelle che sembrerebbero essere le strategie future della dirigenza bianconera riguardo all’attacco ci ha pensato Paolo Paganini. Su ‘X’, il giornalista sportivo ha rivelato un dettaglio non trascurabile riguardante i prossimi colpi della Juventus.

“Mi informano dal Principato che esiste un preaccordo tra PSG e Juventus che prevede il riscatto di Kolo Muani e il passaggio di Vlahovic a Parigi“, ha esordito Paganini chiarendo la posizione del francese, giunto in prestito in quel di Torino. A questo punto il destino della punta di proprietà del PSG e quello di Vlahovic sembrerebbero essere uniti, con il 24enne di Belgrado destinato stando a quanto riferito dal giornalista a trasferirsi molto presto sotto la Tour Eiffel. Ma non è finita qui. Perché da mesi si vocifera di come la dirigenza della Vecchia Signora sia interessata alla firma di uno tra Victor Osimhen, che in estate lascerà il Galatasaray per tornare al Napoli e poi essere ceduto a titolo definitivo, e Joshua Zirkzee.

A tal proposito, Paganini ha chiarito: “Osimhen o Zirkzee i due obiettivi bianconeri per l’estate legati però al piazzamento Champions“. Dunque, senza almeno il quarto posto in campionato, difficilmente il nigeriano o l’olandese potrebbero sbarcare alla corte di Thiago Motta. Ad oggi però tutto rimane possibile. E l’attacco della Juventus del futuro potrebbe essere semplicemente pazzesco: staremo a vedere.