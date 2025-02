Esonero Thiago Motta dopo il poker: giallo risolto in poche ore

Thiago Motta sempre più in bilico in questo momento, nonostante il poker di gol rifilati all’Empoli. C’è stato anche un giallo sull’esonero, poi risolto

Il tecnico italo-brasiliano deve convivere con uno scetticismo molto accentuato nei suoi confronti e di certo questo non può che complicare le cose per il presente e l’immediato futuro della Juve. In molti hanno gridato all’esonero anche dopo la vittoria contro i toscani di domenica scorso.

Di certo non è un periodo facilissimo quello che si sta trovando a fronteggiare Thiago Motta, allenatore giovane ma già con una certa esperienza. Da calciatore è stato abituato a vivere le pressioni di piazze importanti come Milano sponda Inter e Barcellona, non proprio due contesti semplicissimi. Certo che da allenatore questa è la prima vera salita che affronta e con questo tipo di critiche non c’è da scherzare. Dal punto di vista della classifica di Serie A la qualificazione è ancora ampiamente alla portata, anche perché nei confronti della Lazio il distacco è rimasto invariato dopo le rispettive vittorie su Cagliari ed Empoli. Il Play-off con il Psv potrebbe non essere proibitivo in Champions League, per accedere al traguardo minimo degli ottavi di finale, mentre sempre contro i toscani c’è da giocarsi l’accesso alla semifinale di Coppa Italia (sfida secca a Torino il prossimo 26 febbraio.

Di certo per gli investimenti fatti in estate e per quelle che erano le aspettative su questa stagione, Motta non sta convincendo, anzi è del tutto in bilico. Parte della critica bianconera lo ha già scaricato da tempo e sentendo anche le parole di un ex come Danilo (tornato in Brasile con la maglia del Flamengo), anche i giocatori percepiscono qualcosa che non va.

Thiago Motta di nuovo in bilico: è ricomparsa la quota dell’esonero

I bookmakers di solito non mentono mai e offrono quote che celano notizie. L’esonero di Thiago Motta dalla Juventus è argomento dibattuto da tempo e ora anche le quote stanno lì a testimoniarlo. Stranamente prima delle vittoria con 4 gol contro l’Empoli, non era possibile puntare sull’esonero dell’ex tecnico del Bologna, cosa che è diventata possibile proprio all’indomani del successo interno.

La tifoseria bianconera, storicamente esigente, vorrebbe un cambio di rotta da parte della società, partendo con un nuovo progetto a giugno. Un altro nome, magari più esperto, per risalire la china e puntare veramente alla vittoria finale. La SNAI conferma come la posizione di Motta sia effettivamente in bilico, visto che ha aggiunto alle sue possibilità di scommessa anche un addio alla panchina bianconera. Questo scenario è attualmente quotato a 2.25, nemmeno tanto.