Giuntoli ha solo lui in testa: annunciato il nuovo bomber

L’idea di Giuntoli per l’estate è quella di regalare un super bomber alla Juventus: in realtà parliamo di un giocatore che è nel mirino dei bianconeri da diverso tempo

Dopo aver preso Kolo Muani in questa finestra di gennaio, il prossimo passo è la sempre più probabile cessione di Dusan Vlahovic, il prossimo giugno. Il bomber serbo deve trovarsi un’altra sistemazione anche perché la società vuole risparmiare sull’altissimo ingaggio. Al suo posto può arrivare un upgrade clamoroso.

Il mercato della Juventus ha visto in questo gennaio l’arrivo di quattro giocatori: Alberto Costa (dal Vitoria Guimaraes), Lloyd Kelly (dal Newcastle), Renato Veiga (dal Chelsea) e dell’attaccante Randal Kolo Muani (dal PSG). Di certo non male per come si erano messe le cose ad un certo punto, con diversi obiettivi sfumati proprio sul più bello (a cominciare ad esempio da Tomori. Tutto sommato Giuntoli è riuscito nell’impresa di sistemare le cose, almeno numericamente e in attacco il miglioramento è stato sensibile. Kolo Muani, che in sostanza prende il posto di Milik, è un giocatore davvero utilissimo. E’ bastato vederlo in azione contro l’Empoli, con una bella doppietta sul tabellino, per capire di che pasta sia fatto. L’idea è comunque quella di non fermarsi qui e di completare la rivoluzione dell’attacco bianconero durante la prossima sessione estiva.

Giuntoli sogna il colpo Osimhen per giugno: può essere lui il dopo Vlahovic

Il nome a cui Giuntoli ambisce è quello di Victor Osimhen, l’attaccante con il quale ha conquistato lo scudetto al Napoli e che può consentirgli di fare davvero un salto di qualità spaventoso. Il suo passaggio al Galatasaray in prestito è stato ovviamente una soluzione temporanea, trovata da De Laurentiis per accontentare il calciatore. A giugno bisognerà trovargli una destinazione definitiva e la Juventus potrebbe essere quella giusta.

Il problema sarà cercare di trovare l’intesa dal punto di vista economico. Di certo Manna conosce bene l’ambito juventino, visto che proviene da lì e magari con l’inserimento di qualche contropartita potrebbe non essere così difficile arrivare ad un’ipotetica fumata bianca. Vedremo se l’ex ds partenopeo riuscirà nell’impresa di strappare un altro super bomber al Napoli, come avvenuto anni fa con Higuain.