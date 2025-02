La cessione monstre della Juve solo rimandata a giugno

La Juventus ha pianificato una cessione monstre, che si concretizzerà al termine dell’attuale stagione: il piano di Giuntoli.

Quattro acquisti e tre addii. La Juventus ha approfittato della sessione invernale del mercato per colmare le lacune emerse nella prima parte della stagione e rimpolpare la rosa: a Torino, in tal senso, sono sbarcati un centravanti (Randal Kolo Muani), un terzino destro (Alberto Costa), un centrale (Lloyd Kelly) e un difensore multiruolo (Renato Veiga). Al tempo stesso, il club ha provveduto a salutare gli elementi del gruppo ritenuti non più imprescindibili da Thiago Motta ovvero Danilo, Fagioli ed Arthur.

Il tecnico, ora, dovrà cercare di sfruttare al meglio i rinforzi ottenuti per risalire in classifica (la Lazio quarta dista 2 punti) e fare più strada possibile in Champions League. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, a stretto giro di posta, ricomincerà poi a lavorare in vista dell’estate. Tanti i dossier di cui dovrà occuparsi il manager bianconero, a partire da quello riguardante Dusan Vlahovic. Il 25enne serbo, come noto, è in scadenza il 30 giugno 2026 e, finora, ha rispedito al mittente tutte le proposte relative al rinnovo spiegando di non essere disposto a rinunciare allo stipendio da 12 milioni garantito dal precedente accordo stipulato nel 2022.

Giuntoli, in questi mesi, ha provato più volte a spalmare la cifra in questione attraverso un prolungamento pluriennale senza, però, ottenere mai il via libera decisivo. I contatti proseguiranno ma, in assenza di passi in avanti concreti, a luglio andrà in scena la separazione. Diverse le squadre iscrittesi alla corsa, tra cui l’Arsenal ed il Chelsea. Possibile, poi, la cessione di Andrea Cambiaso divenuto nelle ultime settimane l’oggetto del desiderio del Manchester City.

Mercato Juventus, confermata la cessione: a giugno la firma

Il 24enne, scivolato indietro nelle gerarchie di Motta, sembrava sul punto di lasciare subito la Vecchia Signora ma i ‘Citizens’ hanno congelato la trattativa, ritenendo più opportuno intervenire in altri reparti ed ingaggiare dal Porto Nicolas Gonzalez per 60 milioni. L’interesse di Pep Guardiola nei confronti dell’esterno ex Genoa e Bologna, come confermato su ‘X’ dal giornalista Mirko Nicolino, rimane in ogni caso concreto. Il blitz decisivo da parte degli inglesi avverrà quindi più in avanti: da non escludere che avvenga nella finestra di mercato dedicata alle società partecipanti al Mondiale per Club.

Si vedrà. La Juventus, dal canto suo, pur ritenendolo importante è pronto a salutare Cambiaso in cambio di una cifra compresa tra i 65 e i 70 milioni. Ancora qualche mese di convivenza. Poi, sarà tempo di dirsi addio.