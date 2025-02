Vlahovic via senza rinnovo: scambio con la big

L’esperienza di Dusan Vlahovic alla Juventus è ai titoli di coda, spunta la clamorosa ipotesi di scambio con una big: lo scenario di mercato

La sessione invernale di calciomercato si è ormai conclusa, facendo registrare un sostanziale rinforzamento delle squadre di vertice della Serie A (ad eccezione del Napoli capolista). Come spesso capita a gennaio, tuttavia, diversi club sono stati costretti a lasciare in sospeso importanti questioni. Un esempio lampante è quanto avvenuto tra le fila della Juventus.

La compagine bianconera, infatti, ha sì regalato a Thiago Motta i profili espressamente richiesti dal tecnico italo-brasiliano (su tutti Kolo Muani, Kelly e Viega), ma allo stesso tempo non è riuscita a risolvere la vicenda relativa al rinnovo contrattuale di uno dei suoi migliori giocatori. Ci riferiamo, ovviamente, a Dusan Vlahovic. Quest’ultimo, salvo clamorosi colpi di scena, trascorrerà i prossimi mesi da separato in casa per poi lasciare Torino durante l’estate.

Juve, Vlahovic verso la cessione: lo scenario di mercato

Come noto, Vlahovic è legato alla Juventus da un ricco contratto da 10,5 milioni di euro a stagione (che ne diventerebbero 12 per l’ultimo anno) valido fino a giugno 2026. La dirigenza bianconera aveva chiesto all’attaccante serbo di firmare un prolungamento con cifre riviste al ribasso, ma l’ex Fiorentina ha legittimamente rifiutato l’offerta di comune accordo con il suo entourage.

In molti, ritengono che l’obiettivo di Vlahovic e dei suoi agenti sia quello di arrivare all’addio da parametro zero. C’è da sottolineare, però, che tale scenario sembra abbastanza improbabile, dato che il classe 2000 di Belgrado ha già perso la titolarità e non può permettersi di passare un altro anno e mezzo seduto in panchina.

Insomma, l’ipotesi più realistica è che il divorzio tra Vlahovic e la Juventus arriverà nella sessione estiva di calciomercato. In questo senso, nelle ultime ore ha anche cominciato a circolare una clamorosa indiscrezione che vorrebbe il bomber serbo pronto a trasferirsi in Francia. Precisamente, alla corte del Paris Saint-Germain.

Nel dettaglio, le voci di corridoio riferiscono che Vlahovic potrebbe trasferirsi nella capitale francese in virtù di uno scambio con Gonçalo Ramos. Sembra ‘fantacalcio’, ma in realtà si tratta di un’idea estremamente plausibile, dato che – stando a quanto racconta Tuttosport – il potentissimo agente Jorge Mendes aveva già proposto l’attaccante portoghese ai bianconeri nel finale del mercato di gennaio. L’affare non sarebbe andato in porto per diversi motivi (soprattutto economici), ma a luglio potrebbero cambiare le carte in tavola.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione, certo è intanto che l’esperienza di Vlahovic a Torino è ai titoli di coda.