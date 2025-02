Anticipo Mourinho: firma immediata e addio Roma

Mourinho gioca d’anticipo e gela la Roma. Il tecnico portoghese pronto ad intervenire in prima persona: si avvicina la firma.

La Roma, nella sessione invernale del mercato, è intervenuta regalando a Claudio Ranieri una serie di giocatori poco noti al grande pubblico ma dotati, secondo la dirigenza, delle qualità necessarie per essere utili sin da subito alla causa giallorossa. Nella Città Eterna, in particolare, sono sbarcati Devyne Rensch (subito titolare a discapito di Zeki Celik), Lucas Gourna-Douath, Anass Salah-Eddine e Victor Nelsson per un investimento complessivo di poco inferiore ai 15 milioni. Nel mirino era finito anche un top player caduto in disgrazia nel suo attuale club ma la trattativa non si è concretizzata. Ora, nel suo futuro, c’è il Fenerbahce di José Mourinho.

Parliamo di Casemiro, scivolato progressivamente indietro nelle gerarchie del Manchester United in seguito allo sbarco in panchina di Ruben Amorim. Il 32enne, titolare quasi inamovibile sotto la gestione di Erik ten Hag, in queste settimane non ha legato con il tecnico portoghese che, in 9 delle 11 partite affrontate in Premier League, ha preferito escluderlo dalla formazione titolare e lasciarlo in panchina per tutti i 90 minuti.

Il centrocampista ha avuto modo di giocare soltanto nelle gare perse per mano del Wolverhampton ed il Newcastle, risultando in ambo le circostanze tra i peggiori in campo. Un trend negativo che nei giorni scorsi ha spinto l’ex Real Madrid a dare mandato al proprio agente di trovare un’adeguata exit strategy e mettersi alla ricerca di una squadra disposta a puntare forte su di lui. Il direttore sportivo Florent Ghisolfi, su input di Ranieri, si era iscritto alla lista in previsione di una possibile partenza di Leandro Paredes, attratto dall’idea di fare rientro in patria e trasferirsi al Boca Juniors.

Mercato Roma, il colpo è sfumato: Mourinho è pronto ad approfittarne

Il regista argentino però, nonostante il pressing degli ‘Xeneizes’, alla fine è rimasto. Un fattore che, unito agli alti costi richiesti per ingaggiare Casemiro il cui stipendio ammonta a 18 milioni, ha convinto il manager capitolino a defilarsi e a lasciare campo libero ai gialloblù di Istanbul. Mourinho, stando a quanto riportato dal portale ‘Fichajes.net’, ha quindi chiesto alla propria dirigenza di sfruttare al meglio il tempo ancora a disposizione (in Turchia il mercato chiude l’11 febbraio) per chiudere l’affare e convincere i ‘Red Devils’ a lasciare andare subito Casemiro, legato agli inglesi fino al 30 giugno 2026.

Le chance che l’affare vada in porto sono in costante aumento. Con buona pace della Roma, pronta a valorizzare al massimo i giovani talenti acquistati, in maniera sostenibile, a gennaio.