“Follia” totale della Juve: mazzata tremenda

La Juve deve fare i conti con un’altra terribile mazzata: la mossa dei bianconeri viene definita una vera e propria ‘follia’.

La Juventus è stata senza dubbio tra le squadre più attive nel calciomercato invernale che si è chiuso lunedì 3 febbraio. I bianconeri dovevano necessariamente intervenire per colmare le carenze, causate anche dai gravi infortuni capitati a Bremer e Cabal e alla lungodegenza di Milik. Giuntoli ha portato alla corte di Thiago Motta ben quattro nuovi giocatori, ovvero Kolo Muani, Renato Veiga, Alberto Costa e Lloyd Kelly.

L’attaccante arrivato in prestito dal PSG ci ha messo poco per entrare nel cuore dei tifosi bianconeri: già tre gol messi a segno nelle due gare di campionato contro Napoli e Empoli. Contro i toscani ha esordito anche Veiga, lasciando buone sensazioni, mentre si attende ancora l’esordio del giovane terzino portoghese Alberto Costa.

Nei giorni scorsi è infine arrivato alla Continassa anche il difensore centrale tanto atteso: si tratta di Kelly del Newcastle, sbarcato a Torino grazie a un’operazione che prevede un prestito fino a fine stagione pagato 3,8 milioni di euro più 14,5 milioni di euro per il riscatto in estate, oltre ad oneri accessori per 2,7 milioni. Un corrispettivo che può aumentare fino a 6,5 milioni, come riportato nel comunicato della Juventus, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Follia totale della Juve: i tifosi non ci stanno

Per molti, però, sono stati spesi troppi soldi per un giocatore che non conosce il campionato italiano e che non può essere considerato una primissima scelta nel panorama europeo. In più in molti fanno notare che in questa stagione Kelly ha giocato solo 4 gare da titolare (e altre sei da subentrato) nel Newcastle in Premier League.

Dubbi che esprime senza mezzi termini anche Graziano Carugo Campi, giornalista e scrittore di fede juventina che su X commenta spesso le vicende bianconere, comprese le mosse di mercato. Proprio il giornalista ha pubblicato un post su X per esternare tutte le sue perplessità per questa operazione. Per Graziano Carugo Campi spendere 27,5 milioni di euro per Lloyd Kelly “è una follia“ e rischia di diventare l’ennesima spesa sbagliata dopo quella effettuata la scorsa estate per prelevare Douglas Luiz dall’Aston Villa.

Tuttavia più di qualcuno fa notare sotto al post che la realtà è un’altra: se la Juve dovrà sborsare 6,5 milioni di bonus vorrà dire che Kelly ha fatto bene e che quindi la spesa è giusta. In più ci sono 4 milioni di euro di oneri accessori che la Juve deve dichiarare perché quotata in borsa. Precisazioni corrette che però non cancellano completamente i dubbi dei tifosi juventini: come sempre sarà il campo a parlare.