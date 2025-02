Inter sotto shock: stesso infortunio di Ronaldo, ginocchio distrutto

Una tegola che ha lasciato senza parole i tifosi nerazzurri: l’infortunio è davvero molto grave, è arrivato il comunicato

In casa nerazzurra dopo il derby pareggiato allo scadere contro il Milan è tempo di pensare ai prossimi impegni. La doppia sfida alla Fiorentina prima del Derby d’Italia contro la Juventus, in un duello che sarà decisivo per il cammino tricolore della squadra di Inzaghi.

La sessione invernale di calciomercato non ha regalato spunti particolarmente suggestiva per la ‘Beneamata’: l’attenzione è rivolta tutta all’estate, quando inevitabilmente vi saranno parecchi cambiamenti. A tal proposito la programmazione va avanti: dalla difesa che vedrà la firma di almeno un centrale di spessore fino all’attacco, dove oltre a Correa e Arnautovic a rischiare il posto è anche Taremi.

L’Inter quest’anno ha dovuto fare i conti anche con diversi infortuni. Nelle scorse ore è arrivato un verdetto inaspettato per quel che riguarda un ultimo ko che tocca da vicino il club meneghino. E così i tempi di recupero saranno lunghissimi: è una tegola inattesa, nessuno se lo aspettava.

Inter, ko tremendo: i tempi di recupero

Seppure a distanza, il club nerazzurro segue con grande interesse gli sviluppi che riguardano i suoi talenti in prestito. E così quello che è accaduto nelle scorse ore a Filip Stankovic ha tenuto e tiene ancora oggi in apprensione i vertici nerazzurri.

Il figlio di Dejan, impegnato con la maglia del Venezia, ha dovuto fare i conti con un grave infortunio patito durante la gara contro l’Udinese. Un match che per Stankovic è durato appena 18′: è stato infatti sostituito da Joronen per un problema al ginocchio. Il Venezia, che mantiene un obbligo di riscatto condizionato, ha diramato un comunicato attraverso il quale ha fatto chiarezza sull’entità dell’infortunio dell’estremo difensore classe 2002.

“Gli esami strumentali effettuati su Filip Stankovic, a seguito dell’infortunio subito durante la partita Udinese-Venezia del 1° febbraio, hanno confermato una lesione parziale del tendine rotuleo sinistro. Il giocatore ha già intrapreso il suo percorso riabilitativo e continuerà a essere monitorato dallo staff medico del club. Il Venezia FC augura a Filip una pronta e completa guarigione”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filip Stankovic (@stankovicfilip)

I tempi sembrerebbero lunghi, con la stagione del portiere ormai compromessa. Un infortunio al ginocchio che in parte ricorda quello di Ronaldo che durante la sua esperienza in maglia nerazzurra visse il periodo più difficile per quel che riguarda i guai alle ginocchia. L’estremo difensore ci ha tenuto, sul proprio profilo Instagram, a ringraziare e rincuorare tutti nonostante si tratti di un lungo stop in un momento comunque positivo per la sua carriera.

“Grazie a tutti per i messaggi di questi giorni. Questi infortuni purtroppo fanno parte del nostro lavoro ma non devono e non possono fermare il mio e il nostro cammino. Lottiamo insieme per il nostro obiettivo. Ci vediamo presto, più forte di prima”.