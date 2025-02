Isolato dalla Juventus: “Non può entrare nello spogliatoio”

Stando alle ultime indiscrezioni a un’importantissima figura della Juventus è impedito l’accesso allo spogliatoio bianconero.

La Juventus è tornata a vincere nell’ultimo turno di campionato e ha ritrovato così un po’ di respiro dopo le due sconfitte contro Napoli e Benfica. Il 4-1 all’Empoli, però, è un risultato molto più generoso di quanto si sia visto in campo: specialmente nel primo tempo – chiuso in svantaggio – gli uomini di Thiago Motta hanno palesato le stesse difficoltà dell’ultimo periodo.

Nel mercato di gennaio la Juve è stata una delle più attive: sono arrivati Kolo Muani (già tre gol in due presenze), Renato Veiga, Alberto Costa e l’ultimo acquisto Lloyd Kelly, il difensore centrale tanto atteso che avrà il difficile compito di sostituire uno come Bremer. Tuttavia alcune voci che arrivano da Torino continuano a preoccupare i tifosi bianconeri.

Stando ai rumors, infatti, sembra che all’interno dello spogliatoio della Juventus non si respiri affatto aria buona. I rumors parlano di screzi tra la squadra e Thiago Motta, con alcuni giocatori che avrebbero già manifestato apertamente il proprio dissenso per le scelte dell’ex allenatore del Bologna.

Fatto fuori dalla Juve! Cacciato proprio lui, tifosi sconcertati

Secondo i tifosi questa situazione è però imputabile soprattutto alla società, che appare oggi lontana da quella forte, solida e compatta che ha costruito i nove anni di successi juventini. Eppure il popolo bianconero sperava che il ritorno di Giorgio Chiellini come collaboratore dell’amministratore delegato Scanavino potesse servire a ridare un po’ di vera juventinità al club.

Il problema, almeno stando a quanto trapelato in queste ore, è che a Chiellini viene impedito di accedere allo spogliatoio bianconero. Un’indiscrezione riportata anche dal giornalista sportivo Luca Gramellini, che in un post su X ha parlato proprio di questo argomento spiegando che da diverse fonti è confermata la scelta della Juve di non consentire all’ex difensore centrale di entrare negli ambienti del gruppo squadra.

“Non è gradito entri nello spogliatoio“, scrive Gramellini, aggiungendo che però proprio Chiellini potrebbe essere l’unico a spiegare ai nuovi che cos’è la Juventus e cosa significa giocare e lottare per la maglia bianconera. Dulcis in fundo, il giornalista sportivo sottolinea che l’ingresso nello spogliatoio – sempre stando alle sue fonti – è impedito anche ad altre figure, senza specificare quali. Un clima tutt’altro che sereno in casa Juve: di certo non la situazione ideale per affrontare questa seconda parte di stagione.