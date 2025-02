L’hanno già fatto fuori: Allegri arriva subito

Massimiliano Allegri è pronto a tornare in panchina: il tecnico è pronto a prendersi la panchina della big, i tifosi sono già stufi

Si era lasciato nel peggiore dei modi con la Juventus, con un esonero arrivato dopo il successo in Coppa Italia sull’Atalanta. Un’esultanza rabbiosa verso chi, evidentemente, non credeva più in lui. Ma adesso Massimiliano Allegri è svincolato e valuta il suo futuro.

Un futuro non troppo lontano dal ritorno in panchina perché il ‘Conte Max’ era e rimane uno degli allenatori più apprezzati, in Serie A come in Europa. E così la sua pausa dopo la seconda intensa esperienza alla guida della Juventus potrebbe essere più vicina del previsto. In passato l’allenatore italiano era stato accostato a a diverse importanti realtà all’estero.

Dall’Arsenal al Real Madrid, con quest’ultima possibilità tramontata proprio in favore del ritorno in bianconero. In queste ore si sta facendo largo una possibilità che risulterebbe chiaramente gradita ad Allegri, un club prestigioso pronto a ripartire da un nuovo allenatore. Che sia proprio lui? I tifosi hanno le idee chiare.

Il tecnico sarà esonerato: arriva Allegri

Il futuro di Massimiliano Allegri sta per essere scritto: manca davvero pochissimo. Negli ultimi mesi il suo nome è stato accostato soprattutto alla panchina del Milan, dopo l’esonero di Paulo Fonseca. I rossoneri, però, decisero a dicembre di affidarsi a Sergio Conceicao che ha portato subito un trofeo in bacheca: la Supercoppa italiana.

Adesso, però, l’allenatore livornese rimane tra i papabili per una delle panchine più importanti e prestigiose d’Europa. Un club di enorme prestigio che, da anni, fatica a ricollocarsi nel grande calcio: si parla del Manchester United. C’è anche il suo nome al centro dell’attenzione per la guida tecnica dei ‘Red Devils’ che dopo aver esonerato a stagione in corso ten Hag, si sono affidati ad Amorim. Ma anche con l’allenatore portoghese, che si è liberato del vincolo contrattuale con lo Sporting per trasferirsi all’Old Trafford a stagione in corso, le cose vanno male. Il Manchester United è 13esimo in campionato, lontanissimo dal quarto posto utile per la qualificazione alla prossima Champions League.

Secondo ‘Footballinsider’ Amorim avrebbe le ore contate e a sostenere questa tesi sarebbero i tifosi stessi che, sui social, hanno confermato come il tecnico sia stato scarsamente supportato durante la sessione invernale di calciomercato. Gli arrivi di Dorgu e Ayden Heaven non possono bastare. Amorim, così come i tifosi, attendeva l’approdo del gioiello del Bayern Monaco Tel, poi finito clamorosamente in prestito al Tottenham. Uno smacco che non è andato giù.

A questo punto il suo addio allo United, al termine dell’attuale stagione, appare sempre più scontato. Nonostante un contratto valido fino al 30 giugno 2027 con il club di Manchester, Amorim avrebbe le ore contate. E così il profilo di Allegri, capace di ‘aggiustare’ situazioni complicate e irrisolvibili sulla carta, potrebbe essere la soluzione ideale per ricominciare a vincere. Staremo a vedere.