Non solo Cambiaso: doppietta juventina per Guardiola

Gli occhi del Manchester City sono puntati in casa Juventus in vista della prossima stagione con i campioni in carica della Premier League che hanno messo nel mirino due giocatori bianconeri.

Non c’è solo Andrea Cambiaso nel mirino del Manchester City per quello che riguarda la Juventus con il club inglese che avrebbe inserito un altro nome nella lista dei desideri in vista della prossima stagione.

La difficile annata che sta vivendo il Manchester City sta portando il club a valutare una piccola rivoluzione nella rosa in vista del prossimo campionato e Pep Guardiola è al lavoro insieme alla dirigenza per individuare i profili giusti per migliorare la squadra. Un nome caldo è quello di Andrea Cambiaso. L’esterno della squadra bianconera piace molto al tecnico spagnolo che ha chiesto al proprio club di fare un tentativo già durante il mese di gennaio ma le richieste della Juventus hanno bloccato l’affare, almeno per quello che riguarda il mercato invernale.

Calciomercato, due giocatori della Juventus nel mirino del Manchester City

Oltre ad Andrea Cambiaso, il Manchester City avrebbe inserito sul proprio taccuino anche Michele Di Gregorio. Il portiere della Juventus è stato inserito in una lista di portieri che potrebbero prendere il posto di Ederson in vista del prossimo campionato considerata la probabile cessione dell’estremo difensore brasiliano.

Stando a quanto riportato da Footballinsider247.com, Pep Guardiola avrebbe dato il suo ok alla partenza del portiere brasiliano con diversi club che sono pronti a fare un’offerta per il suo cartellino, in particolare in Arabia Saudita. Michele Di Gregorio è uno dei profili che piacciono ai campioni d’Inghilterra in carica con la Juventus che chiede circa 30 milioni di euro per il cartellino dopo averlo pagato circa 20 milioni la scorsa estate dal Monza.

La possibilità di andare a registrare una plusvalenza potrebbe attirare la Juventus che rischia di salutare il proprio portiere dopo una sola annata. Un’operazione che darebbe però l’opportunità ai bianconeri di andarsi ad iscrivere alla corsa per Gianluigi Donnarumma, dato in partenza da Parigi durante la prossima estate.

Il portiere della nazionale italiana potrebbe cambiare aria al termine del campionato in corso e l’Inter ha già preso informazioni sul suo conto. Non è però da escludere un tentativo da parte della Juventus nel caso in cui Di Gregorio dovesse essere ceduto con i bianconeri pronti a fare un tentativo per il classe 1999 che ha salutato l’Italia nell’estate del 2021.