Il doppio annuncio sulla Juventus: uno parte, l’altro non si muove

Porte girevoli in casa Juventus: arriva il doppio annuncio sul futuro di due componenti della rosa in vista della prossima stagione

La sessione invernale di mercato della Juventus ci ha messo un po’ a carburare, ma alla fine i bianconeri sono riusciti nelle ultime settimane a svoltare e a regalare a Thiago Motta i tanto agognati rinforzi.

In difesa, la Juventus ha portato a casa ben tre giocatori, prelevando Alberto Costa, Renato Veiga e Lloyd Kelly, mentre in avanti è arrivato Kolo Muani che prende il posto dell’infortunato Milik, ancora out. Nonostante non siano nomi importanti e non abbiano scaldato più di tanto la tifoseria, per Thiago Motta questi acquisti sono oro colato viste le tante difficoltà patite nella prima parte di stagione ed il tecnico bianconero spera ora che la seconda parte possa andare in maniera diversa.

Riguardo il fronte uscite, a lasciare il club sono stati Arthur, finito in prestito secco al Girona in Liga, e Fagioli passato alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto a 19 milioni che diventa obbligo a compimento di determinate condizioni. È rimasto invece a Torino Andrea Cambiaso per il quale si vociferava sarebbe dovuta arrivare un’offerta da 70 milioni da parte del Manchester City che, però, ha virato su altri obiettivi, facendo tirare un sospiro di sollievo ai tifosi bianconeri che si erano schierati contro la cessione.

Oltre a Cambiaso, anche il futuro di Dusan Vlahovic sembrava fortemente in bilico in questa sessione, ma alla fine il bomber serbo è rimasto a Torino. Tuttavia, ciò non dovrebbe cambiare il suo destino e di questo ne ha parlato Marcello Chirico che a “Ti Amo Calciomercato” su YouTube ha fatto un doppio annuncio riguardante sia l’attaccante serbo che lo stesso Thiago Motta.

Juventus, deciso il futuro di Vlahovic e Thiago Motta: c’è l’annuncio di Chirico

Per almeno altri sei mesi, Dusan Vlahovic continuerà a vestire la maglia della Juventus. Per un attimo si pensava che il serbo dovesse partire già in questo mese di gennaio, ma alla fine non sono arrivate offerte sulla scrivania dei bianconeri che però non hanno cambiato idea.

La Juventus è decisa a vendere Vlahovic e lo farà la prossima estate, come annunciato da Marcello Chirico. Il giornalista di fede bianconera, intervenuto nella trasmissione di Calciomercato.it “Ti Amo Calciomercato” in onda su YouTube ha annunciato come l’attaccante serbo è destinato a lasciare i bianconeri nella prossima sessione estiva, aggiungendo come lui si aspettasse il suo addio già a gennaio.

Tuttavia i top club europei non hanno voluto puntare su di lui e per questo motivo ogni discorso è rimandato in estate quando alcune squadre, tra cui l’Arsenal, potrebbero andare all’attacco. Discorso diverso, invece, per Thiago Motta a cui Chirico ha dato fiducia, chiudendo ad un suo esonero: “Tutti quelli che sperano di vedere Thiago Motta che venga esonerato, purtroppo se lo devono togliere dalla testa. Perché la Juventus ormai ha deciso di proseguire con Thiago Motta” ha dichiarato, sottolineando come sia un progetto triennale e di tre anni debba essere salvo clamorosi disastri.

Un doppio annuncio che non stupisce più di tanto gran parte del tifo bianconero che da tempo ha preso coscienza del fatto che Vlahovic cambierà squadra al termine della stagione, mentre Thiago Motta continuerà ad essere l’allenatore. I tifosi, però, come la società si aspettano dei risultati già a partire dalla seconda parte di stagione dove Motta ha pochissimo margine di errore.