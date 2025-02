Joao Felix piano B: Milan rifiutato dalla stella

Un rifiuto pazzesco che ha spinto il Milan al piano B: così arrivato Joao Felix, la priorità del club rossonero sembrerebbe essere stata un’altra

Una vittoria che ha grande importanza, sia per il morale che per la possibilità di mettere in bacheca un nuovo trofeo. Il 3-1 rifilato alla Roma in Coppa Italia lascia buone sensazioni alla squadra allenata da Sergio Conceicao che nei prossimi giorni dovrà affrontare Empoli e Verona, con in mezzo il doppo incontro di Champions contro il Feyenoord.

Lato calciomercato, non è un mistero che la firma di Joao Felix con il Milan, al photofinish, abbia lasciato a bocca aperta i tifosi rossoneri. Un campione ancora giovane che negli ultimi anni ha fatto fatica ad esprimersi sui suoi consueti altissimi livelli: il talento del gioiello portoghese non può però essere messo in discussione. E così, nello spezzone di gara contro la Roma in Coppa Italia, l’attaccante arrivato in prestito dal Chelsea si è preso la scena con un delizioso scavetto che ha battuto Svilar, consolidando il successo della squadra di Conceicao.

Un momento di grande felicità per il calciatore ma anche per i tifosi del ‘Diavolo’, rimasti scottati dal rendimento degli acquisti della scorsa sessione estiva. Ad ogni modo dalla Spagna spunta un retroscena a dir poco clamoroso secondo cui Joao Felix non sarebbe stato la primissima scelta della dirigenza di Via Aldo Rossi. Secondo quanto riportato, infatti, il candidato principale a vestire la casacca rossonera era un altro: poi è sfumato tutto ed il Milan ha virato sulla stella del Chelsea.

Milan, Felix era il piano B: ecco chi voleva Ibra

A svelare il clamoroso retroscena di mercato ci ha pensato il portale spagnolo ‘Marca‘ che ha di fatto lasciato tutto di sasso. C’è un altro nome che il Milan ha provato a prendere prima di Joao Felix: occhi puntati in casa Barcellona.

Da anni, ormai, il profilo di Ferran Torres è uno di quelli maggiormente attenzionati dalla dirigenza di Via Aldo Rossi. E a gennaio, quando era chiara la partenza di Alvaro Morata, finito poi al Galatasaray, il Milan ha contattato il Barcellona per capire se vi fossero margini di manovra per portare lo spagnolo a San Siro. Nulla da fare, un no secco quello di Deco che ha tolto subito ogni speranza al ‘Diavolo’. Anche il Napoli, viene riferito, ci aveva pensato dopo la partenza di Kvaratskhelia. Così come diversi club di Premier League.

Ma Flick, nonostante non stia concedendo molto spazio a Ferran Torres, è molto soddisfatto dall’approccio del gioiello che anche dalla panchina è riuscito spesso a incidere a gara in corso. D’altronde è anche normale giocare poco con Yamal, Lewandowski e Raphina davanti a sé. Ad ogni modo, il Milan – seppur invano – ci ha provato. Ma alla fine il no del ds blaugrana ha portato i rossoneri a virare su Joao Felix, in uscita dal Chelsea.