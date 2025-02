Lautaro-Griezmann, affare pazzesco: Inter ribaltata

Lautaro Martinez e Antoine Griezmann, un intreccio di mercato da mettere i brividi: in casa Inter stanno già pensando a come fare per affrontare la trattativa

Il capitano nerazzurro ha ritrovato la forma ideale dopo un inizio ritardato dall’impegno in Coppa America. Da diverse settimane è tornato ad essere un trascinatore e di questo se n’è accorto anche l’Atletico Madrid. Ora tutto dipende da Griezmann e dal suo futuro.

La stagione sta entrando nel vivo in Europa e anche la Champions League si avvia verso gli scontri ad eliminazione diretta. L’Inter e L‘Atletico Madrid sono tra le squadre più forti nel panorama continentale ed entrambe sono in corsa per il titolo. I nerazzurri se la vedranno con il Napoli, probabilmente fino alle ultime giornate. I Colchoneros di Simeone sono al momento secondi ma ad un solo punto di distanza dal Real Madrid, dopo 22 giornate disputate. Un lungo rush finale che vedrà coinvolte le due compagini storiche, con alla loro guida due campioni straordinari. Stiamo parlando di Lautaro Martinez e Antoine Griezmann.

L’argentino è tornato ai suoi livelli dopo i problemi di inizio stagione, frutto di un ritiro mai fatto post Coppa America e una forma che non c’era. Il francese ancora si difende a ritmi altissimi, nonostante i quasi 34 anni di età. Con Julian Alvarez ha composto una coppia perfetta, quasi ideale e ora promette battaglia al Real per la Liga.

L’Inter potrebbe perdere Lautaro Martinez per “colpa” di Griezmann: i dettagli

Griezmann vedrà scadere il suo contratto con l’Atletico nel giugno 2026, ma non è escluso che possa salutare il suo attuale club già la prossima estate. Alla sua porta ci sono i soldi della Saudi Pro League, oltre a qualche sondaggio di importanti club di Premier League. Qualsiasi dovesse essere la scelta del francese, per Simeone & Company ci sarebbe bisogno di un top player per sostituirlo. Il nome giusto può arrivare proprio dalla Serie A e nello specifico da Milano, sponda Inter.

Lautaro Martinez può essere il colpo vincente, da affiancare al connazionale Alvarez per creare lo stesso attacco dell’Argentina. Per strapparlo a Marotta servirà però un assegno monstre, superiore anche ai 75 milioni di euro sborsati per strappare il talento scuola River Plate al Manchester City di Guardiola. Vedremo se alla fine questo super intreccio di mercato si trasformerà in realtà.