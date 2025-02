Nuovo bomber in saldo: ecco l’erede di Vlahovic

Dusan Vlahovic e un destino segnato alla Juventus, l’attaccante serbo andrà via a fine stagione: ecco chi arriva al suo posto

Nella gara di campionato contro l’Empoli, per la Juventus, è arrivata una reazione forte ad un momento difficile, conquistando in rimonta tre punti fondamentali per la corsa Champions in campionato. La speranza di tutto l’ambiente è che la vittoria con i toscani possa aver rappresentato un punto di svolta. In cui si è intravista quale potrebbe essere una delle armi principali per una seconda parte di stagione più ricca di soddisfazioni. Ovvero, un attacco decisamente più brillante.

Il nuovo arrivato Kolo Muani ha avuto un grande impatto, con tre reti in appena due gare giocate. Chissà che il francese non possa fare da sprono a Dusan Vlahovic, che a sua volta ha ritrovato il gol. Con il contributo dei due attaccanti, la compagine bianconera promette di essere avversaria effettivamente più complicata da affrontare per tutti. Ci sono tanti obiettivi da raggiungere ed è meglio poter contare su una importante dote di gol, per poterci arrivare.

Appare comunque chiaro che per Vlahovic saranno gli ultimi mesi a Torino. Nessuno spiraglio per il rinnovo di contratto, sta già iniziando il lungo percorso per la separazione. Provando naturalmente a salutarsi nel migliore dei modi e senza rancore. La cessione appare in ogni caso inevitabile, cercando di monetizzare il più possibile. E già adesso, naturalmente, il club bianconero va alla ricerca di un attaccante che possa sostituire degnamente l’attuale numero 9. Occhio a un nome che può arrivare a condizioni economiche favorevoli.

Juventus, per il dopo Vlahovic tutto su Hojlund: le cifre, arriva con lo sconto dal Manchester United

Si guarda nuovamente in casa Manchester United, ma non a Zirkzee, bensì a Rasmus Hojlund. Sembra lui adesso il primo indiziato tra i ‘Red Devils’ per lasciare, al termine della stagione.

Il rapporto tecnico con il nuovo allenatore Ruben Amorim non è decollato, tutt’altro. Il tecnico portoghese è pronto a fare a meno del danese, che dunque potrebbe ritornare in Italia dopo i trascorsi all’Atalanta. La Juventus ci pensa e stando al ‘The Athletic’ lo United sarebbe disposto a non imporre un costo particolarmente elevato all’operazione, accontentandosi anche di 40 milioni di sterline, l’equivalente di poco meno di 50 milioni di euro.