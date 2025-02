Torna in Serie A dal Real Madrid dopo 6 anni: offerta mostruosa

Dopo 6 anni sembra sempre più probabile il suo ritorno in Serie A: a fine stagione può lasciare il Real e tornare in Italia.

Il calciomercato invernale si è chiuso lunedì 3 febbraio con gli ultimi colpi che hanno fatto un certo rumore. Protagonista soprattutto il Milan, che dopo l’attaccante Santiago Gimenez è riuscito ad assicurarsi un grande talento come Joao Felix (subito in gol in Coppa Italia contro la Roma). Un nuovo arrivo dall’estero anche per la Juve, che ha preso in prestito (con obbligo di riscatto) dal Newcastle il difensore centrale Lloyd Kelly.

L’Inter si è invece accontentata di Zalewski dalla Roma e del giovane centrocampista Sucic, che rimarrà in prestito alla Dinamo Zagabria fino alla fine della stagione. Eppure, nonostante ormai la finestra sia terminata e ogni operazione viene rimandata a giugno, sta circolando una voce che sta già mandando in visibilio gli appassionati della Serie A.

Stando ai rumors pare proprio che molto presto rivedremo finalmente nel nostro campionato una figura che in passato è stata più volte grande protagonista. Dopo 4 anni con il Real Madrid, infatti, il ritorno in Italia appare sempre più probabile. Stiamo parlando di Carlo Ancelotti, che ha un contratto fino al 2026 con i Blancos ma che potrebbe lasciare il club di Florentino Perez già quest’estate.

Torna in Serie A dopo 6 anni! Svolta clamorosa

Il Real Madrid è primo in Liga con un punto sull’Atletico Madrid ma non è riuscito a qualificarsi tra le prime otto di Champions (al playoff dovrà vedersela con il Manchester City di Guardiola). Le voci che arrivano da Madrid parlano di un Real intenzionato a cambiare pagina dopo questa stagione, magari puntando su un allenatore giovane (Xabi Alonso?).

Ancelotti è quindi pronto a cominciare una nuova avventura altrove, possibilmente proprio in Italia. Secondo diverse fonti pare che la Roma si stia muovendo per riportare a ‘casa’ il tecnico italiano. I Friedkin, infatti, vogliono aprire un nuovo ciclo portando sulla panchina giallorossa uno dei migliori allenatori al mondo.

Una mossa che potrebbe stuzzicare parecchio Ancelotti: il tecnico 65enne ha indossato per otto stagioni la maglia della Roma da calciatore (227 presenze, 17 reti, uno scudetto e 4 Coppe Italia) e più volte ha espresso il desiderio di tornare a far parte della grande famiglia giallorossa. La Roma ha già pronto un contratto importante per ‘Carletto’, che verrà messo al centro di un progetto molto ambizioso. Resta solo da capire se davvero Florentino Perez vorrà separarsi da Ancelotti e sostituirlo con un altro allenatore: in quel caso i Friedkin lancerebbero subito l’assalto.