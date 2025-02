120 milioni per Lautaro: Inter spalle al muro

Offerta bomba per Lautaro Martinez, i nerazzurri tremano: sul piatto una cifra incredibile per l’attaccante argentino

In questo inizio di 2025, finalmente, Lautaro Martinez è tornato a segnare con regolarità, mettendosi alle spalle un periodo decisamente negativo dal punto di vista realizzativo. L’Inter ne ha ovviamente beneficiato, le reti del suo capitano sono un fattore che potrà rivelarsi determinante da qui alla fine della stagione per inseguire grandi traguardi.

Polveri nuovamente bagnate, però, negli ultimi due match e forse non è un caso che i campioni d’Italia tra Milan e Fiorentina abbiano raccolto solo un punto. Frenata improvvisa della squadra di Simone Inzaghi, che in questo momento vede il Napoli avanti di tre lunghezze. La sfida con i partenopei di Conte per lo scudetto si annuncia più dura del previsto, servirà il massimo impegno da parte di tutti i nerazzurri per non farsi sfilare il titolo dal petto.

Di sicuro, dopo il ko di Firenze, l’Inter vorrà reagire subito e a tirare le fila ci sarà proprio lui, il ‘Toro’, che anche nel momento più complicato non ha mai smesso di lottare e non ha mai fatto mancare il suo esempio. Entrato ormai nella leggenda dell’Inter per quanto ha dato alla causa, ma non è detto che il percorso insieme duri ancora a lungo, nonostante di recente ci sia stata la volontà di proseguire fianco a fianco, formalizzata con un maxi rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2029.

Lautaro Martinez, l’Arsenal fa sul serio: proposta shock in arrivo

Sull’argentino, torna a farsi sentire l’interessamento di grandi club esteri. In particolar modo l’Arsenal, che prepara una offerta clamorosa.

Nelle ultime stagioni, i ‘Gunners’ sono stati sempre protagonisti ad alto livello in Premier League. Ma è mancato sempre qualcosa per giungere al titolo. Da tempo, la squadra di Arteta insegue un attaccante di razza, uno di quelli in grado di segnare regolarmente e risolvere le partite più intricate. Secondo ‘Fichajes.net’, in Spagna, l’intenzione, per la prossima estate, sarebbe proprio quella di mettere le mani su Lautaro. Per convincere l’Inter, però, servirà una cifra davvero fuori mercato. Da parte dei londinesi, può arrivare il vero e proprio all in con 120 milioni sul tavolo. Affiancati, ovviamente, da un ingaggio all’altezza per il giocatore. I campioni d’Italia non vorrebbero privarsi del loro totem, ma vacillerebbero sicuramente di fronte a una simile proposta.