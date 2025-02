Altro che Inter, se ne va dalla Serie A a fine stagione

L’Inter ha cominciato a riflettere in vista dell’estate. Il principale colpo sognato dal club può sfumare: si avvicina l’addio alla Serie A.

Un brutto scivolone, che ha reso quanto mai evidente la necessità di intervenire nel corso del mercato estivo. L’Inter riflette, dopo la netta sconfitta patita per mano della Fiorentina giovedì sera. I nerazzurri, nell’occasione, sono stati travolti dalla Viola impostasi grazie alla doppietta realizzata da Moise Kean e dal gol siglato da Luca Ranieri. Un ko che potrebbe risultare decisivo nella corsa verso lo scudetto: vincendo, infatti, i Campioni d’Italia avrebbero raggiunto il Napoli in vetta alla classifica. Ora, invece, gli azzurri sono rimasti a +3 dalla formazione guidata da Simone Inzaghi.

Il tecnico, nelle prossime ore, insieme ai propri collaboratori e alla rosa analizzerà i filmati relativi al match al fine di analizzare i tanti errori commessi in campo e capire in che modo evitare di commetterli lunedì. Il club, dal canto suo, si è rimesso al lavoro per individuare gli adeguati rinforzi da ingaggiare al termine dell’attuale stagione. La priorità, in tal senso, consisterà nel prendere un centrocampista abile soprattutto in fase offensiva alla luce della sempre più probabile partenza di Davide Frattesi (rimasto nel mirino della Roma).

Il preferito, in tal senso, risponde al nome di Nico Paz divenuto, in questi mesi, la principale fonte di gioco del Como. Il 20enne spagnolo ma naturalizzato argentino si è ambientato subito in Italia, come testimoniato dall’ottimo bilancio fin qui totalizzato: 5 assist e 4 assist in 21 apparizioni in Serie A, di cui 17 da titolare. Prestazioni che non sono passate inosservate agli occhi della dirigenza nerazzurra che, da ormai qualche giorno, ha cominciato a tessere i contatti con l’entourage del classe 2004 ed il management dei lariani. Il colpo, per quanto fattibile, risulta comunque complicato.

Mercato Inter, può sfumare il grande colpo: se ne va dalla Serie A

Il motivo è da ricercare nella folta concorrenza. Il Real Madrid, proprietaria del cartellino di Nico Paz, appare infatti intenzionato ad esercitare la clausola di recompra fissata a 9 milioni alla luce delle ottime prestazioni offerte dal giocatore. Vivo inoltre, stando a quanto riportato dal sito ‘Fichajes.net’, l’interesse mostrato nei suoi confronti dall’Arsenal che in lui vede un ottimo rinforzo da consegnare a Mikel Arteta.

Il Como, dal canto suo, ha cominciato ad entrare nell’ordine delle idee di dover fare a meno del talento del centrocampista nella prossima annata. La stella di Nico Paz è sempre più splendente.