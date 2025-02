Dal Milan al Napoli: hanno chiuso sul più bello

Milan e Napoli, l’affare si è chiuso sul più bello: arriva la clamorosa indiscrezione di mercato, ecco l’affare di cui si è parlato tanto

La sessione invernale di calciomercato si è chiusa e con sé ha portato diverse novità. Lo sanno bene Napoli e Milan che sono stati senza dubbio tra i club più attivi, specialmente tra le entrate. Gli azzurri ad oggi sono primi in campionato e grandi favoriti per la vittoria dello Scudetto.

La situazione in classifica del Milan è decisamente differente. Il fallimento dell’era Fonseca, durata appena una manciata di mesi, e l’idea di rivoluzionare tutto o quasi. I rossoneri alla fine hanno ceduto Calabria, Morata, Bennacer, Okafor e Zeroli facendo spazio a diversi innesti di grande peso. Su tutti, soprattutto in attacco, Joao Felix e Santiago Gimenez che già contro la Roma in Coppa Italia hanno fatto sognare i tifosi del ‘Diavolo’.

Ma anche Walker, Bondo e Sottil. Ciò che però accomuna le dirigenze di Milan e Napoli è un affare solo ventilato che non ha trovato la via giusta per diventare realtà, entro il 3 febbraio. E così viene svelato un clamoroso retroscena di mercato: sia i rossoneri che gli azzurri ci hanno provato ma senza successo.

Né Milan né Napoli: è sfumato un grande colpo

‘Fichajes.net’ rivela quello che, a conti fatti, è stato un clamoroso buco nell’acqua per il mercato di Milan e Napoli, durante il mese di gennaio. Occhi in Spagna, nella Liga, in particolar modo in casa Barcellona, dove le due dirigenze hanno tentato di imbastire una trattativa stroncata praticamente sul nascere.

Si parla di Ferran Torres, attaccante classe 2000 che già da qualche tempo con la squadra blaugrana è protagonista soprattutto a gara in corso. Torres ha davanti a sé profili come Lewandowski, Yamal e Raphinha: questo il motivo della tanta panchina accumulata. Nonostante ciò Flick si è detto soddisfatto dall’atteggiamento del calciatore che, seppur a partita iniziata, spesso e volentieri ha dato il suo contributo ed è stato deciso. Questo il motivo alla base del rifiuto totale da parte di Deco, direttore sportivo del Barcellona, di cedere Ferran Torres a stagione in corso.

Il Milan ci ha provato subito dopo la partenza di Alvaro Morata, prima che l’operazione Joao Felix finisse nero su bianco. D’altro canto il club di De Laurentiis aveva valutato la firma dello spagnolo per il post Kvaratskhelia, dopo aver visto sfumare le piste legate ad Adeyemi e soprattutto Garnacho. Alla fine è arrivato, proprio dal Milan, Noah Okafor. Viene poi riportato come anche Borussia Dortmund e Arsenal abbiano ricevuto un no secco per la partenza del polivalente attaccante 24enne.

Ferran Torres, ad oggi, ha comunque buoni numeri con la maglia blaugrana. 25 presenze complessive con 10 gol e 3 assist vincenti, tra campionato e coppe. E così sarà almeno fino a fine stagione, quando si tireranno le somme per capire se eventualmente prolungare il contratto in scadenza nel 2027 o procedere alla cessione durante il mercato estivo.