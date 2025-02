Juve massacrata, tifosi senza parole: “Che senso ha?”

La Juventus al centro di una nuova pesante critica, i tifosi bianconeri non riescono a crederci: un affare senza senso, ecco il motivo

Non è stato certamente un inizio di stagione troppo positivo per la Juventus. L’arrivo di Thiago Motta, accompagnato da un mercato assai generoso in entrata, aveva apparecchiato enormi aspettative per il popolo bianconero.

Lo Scudetto resta un lontano miraggio, almeno per quest’anno. Intanto in sede di mercato Cristiano Giuntoli ha posto rimedio ad alcune operazioni che, evidentemente, non hanno reso sono le aspettative. Kolo Muani, in attacco, è stato una manna dal cielo. Il francese ha avuto un grande impatto, con 3 gol in 2 presenze in campionato. E già si pensa a come convincere il PSG a lasciarlo a titolo definitivo a fine campionato. D’altronde, parallelamente, pare praticamente scontata la cessione di Dusan Vlahovic che senza rinnovo (il contratto scadrà a metà 2026) ha praticamente le ore contate.

Lloyd Kelly al centro della retroguardia insieme a Renato Veiga per tentare di sopperire all’assenza di Bremer per tutto l’arco della stagione. Senza dimenticare Alberto Costa, arrivato a Torino per rinforzare la fascia destra. Ad ogni modo c’è una decisione, arrivata nelle scorse ore, che ha lasciato perplessi anche i tifosi. Così la Juventus si ritrova nuovamente al centro dell’ennesima polemica.

Juve sotto attacco: c’entra il mercato

Il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato di Juventus e lo ha fatto, come spesso accade, sul proprio profilo ‘X’. Il direttore di ‘Telelombardia’ ha mostrato un certo scetticismo per le ultime decisioni prese in casa bianconera riguardo alla compilazione della lista Uefa per la seconda parte della stagione.

Ci si concentra soprattutto su Alberto Costa, laterale portoghese arrivato nel mese di gennaio per quasi 14 milioni di euro che si è ritrovato escluso e non potrà dunque giocare la Champions con i bianconeri. Ravezzani, che ha condiviso un post di Mirko Nicolino che parla proprio dell’esclusione del difensore, si è posto un quesito. E lo ha fatto con un evidente scetticismo. “Ma che senso ha avuto prendere Alberto Costa spendendo tutti quei soldi?“.

Una domanda più che lecita, a maggior ragione se si pensa che il calciatore non giocherà la Champions e non ha ancora nemmeno esordito in Serie A. La Juventus, intanto, si prepara a vivere alcune dedicate sfide in campionato. Occhio al Derby d’Italia che si avvicina: domenica 16 febbraio all’Allianz Stadium, 20:45, gli uomini di Thiago Motta ospiteranno l’Inter. Un test che dirà tanto sulle ambizioni stagionali dei bianconeri.