Scoppia lo scandalo degli arbitri: licenziati 9 fischietti

Una vera e propria bufera si è abbattuta sul mondo arbitrale: ben 9 fischietti verso il licenziamento, decisione senza precedenti

Nel calcio, ormai lo si sa, essere arbitri non è mai facile e con o senza VAR le polemiche non mancano mai, ma nelle ultime ore i fischietti sono finiti al centro di una burrasca che potrebbe finire con conseguenze molto pesanti.

La sconfitta subita in campionato per mano dell’Espanyol ha fatto infuriare non poco il Real Madrid non tanto per il risultato in sé, ma per la direzione della gara da parte dell’arbitro Alejandro Ruiz. Il direttore di gara originario di Pontevedra, con la complicità del VAR, è stato ritenuto dai blancos colpevole per la sconfitta rimediata in Catalogna non avendo espulso per un bruttissimo fallo su Mbappé a Carlos Romero che ha poi segnato il gol vittoria.

Il giocatore dell’Espanyol ha fatto una bruttissima entrata sull’asso francese ed il fatto che non sia stato espulso ha lasciato perplessi in molti. Al termine della partita, Ancelotti è sbottato contro l’arbitraggio ed il Real Madrid ha espresso tutto il proprio dissenso con un duro comunicato. Una rabbia che non si è placata dopo lunedì ed i blancos sono pronti a dichiarare guerra al Comitato Tecnico Arbitrale spagnolo tanto che secondo El Nacional avrebbe chiesto il licenziamento di nove arbitri, in particolare quelli che hanno avuto contatti con il figlio dell’ex capo arbitrale Negreira.

Real Madrid furioso: chiesto il licenziamento di nove arbitri

Pur conservando il primo posto in Liga, la sconfitta subita contro l’Espanyol è stata dura da digerire per il Real Madrid che vede riavvicinarsi Atletico Madrid e Barcellona. I blancos sono furiosi dopo il trattamento ricevuto da Alejandro Ruiz durante la partita ed ora sono andati all’attacco, minacciando il Comitato Tecnico Arbitrale spagnolo e chiedendo che vengano licenziati ben 9 direttori di gara.

L’obiettivo del Real Madrid è quello di far fuori dal CTA tutti gli arbitri che hanno avuto contatti con il figlio dell’ex capo arbitrale Negreira, finito qualche mese fa nello scandalo arbitrale che ha coinvolto il Barcellona. Da Madrid si ha la sensazione che tutto sia un piano orchestrato alla perfezione per permettere ai catalani di raggiungerli in classifica e per questo motivo il Real sarebbe furioso.

Nella lista dei sospettati del Real Madrid ci sono tanti arbitri importanti della Liga oltre ad Alejandro Ruiz come ad esempio Javier Alberola Rojas, Ricardo de Burgos Bengoetxea, Alejandro Hernández Hernández e José Maria Sanchez Martinez (quest’ultimi due sono anche internazionali ndr.) ed i blancos chiedono che vengano allontanati il prima possibile.

Al momento, non è arrivata ancora una risposta ufficiale da parte del CTA spagnolo che ha comunque dato ragione al Real Madrid in merito alla mancata espulsione di Carlos Romero. Gli arbitri della gara sono stati infatti sospesi e non si sa se torneranno ad arbitrare in questa stagione, ma appare difficile pensare che basti questo a tranquillizzare i blancos che chiedono arbitraggi più equi e trasparenti.