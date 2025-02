Theo Hernandez al posto di Cambiaso: la Juve ribalta il mercato

I destini di Theo Hernandez e di Andrea Cambiaso potrebbero intrecciarsi in vista della prossima estate con i due calciatori al centro di numerose voci di mercato.

In casa Milan tiene banco da tempo il discorso relativo al rinnovo di contratto di Theo Hernandez con il terzino rossonero che è in scadenza nel 2026.

Il laterale basso della nazionale francese è da tempo in trattativa con la società per trovare l’intesa per andare avanti insieme ma al momento sembra essere arrivati in una fase di stallo. La stagione in corso non è sicuramente la migliore del giocatore con la maglia rossonera e non è da escludere che al termine del campionato possa essere sacrificato in sede di mercato per andare a fare cassa. La Juventus, dal canto suo, ha dovuto fare i conti con l’assalto del Manchester City nei confronti di Andrea Cambiaso con Pep Guardiola che avrebbe voluto il laterale italiano nella sua rosa.

Calciomercato, intreccio tra Theo Hernandez e Andrea Cambiaso in estate

Stando a quanto affermato da Teamtalk, il Manchester City avrebbe dirottato le sue attenzioni su Theo Hernandez in vista della prossima estate con il terzino francese che potrebbe arrivare in Inghilterra ad un prezzo più contenuto rispetto a quello che la Juventus chiede per Andrea Cambiaso.

Il terzino del Milan non ha ancora firmato il rinnovo con i rossoneri e, nel caso in cui non dovesse trovare un’intesa prima della fine del campionato, la sua cessione diventerebbe più che probabile. La società non ha nessuna intenzione di perdere un giocatore così importante a costo zero nell’estate del 2026 e si mettere al tavolo delle trattative per ascoltare le offerte.

Il prezzo che i rossoneri potranno fare del terzino è di circa 50 milioni di euro ma, considerata la scadenza dell’accordo prevista per il giugno del 2026, non è da escludere che l’affare possa chiudersi positivamente anche a 40. La Juventus, invece, continua a chiedere 60 milioni di euro per il cartellino di Cambiaso e, forte del contratto fino al 2028 del terzino, non ha intenzione di muoversi dalla sua posizione.

Si preannuncia un’estate calda per quello che riguarda il mercato con il Manchester City deciso a pescare in Italia per andare a rinforzare una rosa che durante la stagione in corso ha mostrato diverse lacune portando gli uomini di Pep Guardiola decisamente lontani dalle