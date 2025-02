Addio dopo la sfuriata: Fabregas lascia la Serie A

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha perso la pazienza dopo la sconfitta subita contro la Juventus: il tecnico spagnolo lascia la Serie A.

Cesc Fabregas si è presentato alle telecamere visibilmente arrabbiato dopo la sconfitta subita dal suo Como contro la Juventus. I padroni di casa, come spesso accaduto in questa stagione, hanno disputato un’ottima partita ma non sono riusciti a raccogliere nemmeno un punto. I bianconeri l’hanno spuntata nel finale grazie al rigore trasformato da Kolo Muani, che aveva già portato in vantaggio la Juve nel primo tempo prima del momentaneo pareggio di Diao.

Prima del 2-1 juventino, però, in area bianconera si è verificato un episodio che ha scatenato i tifosi sui social. L’arbitro Abisso non ha infatti ritenuto da massima punizione il mani di Federico Gatti, che secondo molti toglierebbe il pallone dalla disponibilità di Douvikas. Proprio questo episodio ha mandato su tutte le furie Fabregas, che non ha usato giri di parole per esprimere tutto il suo disappunto non solo per questo presunto torto, ma anche per altri episodi delle scorse partite che a suo dire hanno danneggiato il Como.

Sta di fatto che guardando la classifica la situazione del Como resta complicata. La truppa di Fabregas è pienamente invischiata nella lotta per non retrocedere: oltre al bel gioco, che porta senz’altro applausi e complimenti, servono anche punti pesanti per centrare una salvezza fondamentale per il club.

Pazienza finita: addio Fabregas, se ne va in Bundesliga

Di certo le voci che arrivano dalla Germania non aiutano. Secondo quanto riportato dalla Bild, infatti, pare che un club della Bundesliga abbia messo gli occhi proprio su Cesc Fabregas. Si tratta dello Stoccarda, che sta già pensando a un possibile sostituto dell’attuale tecnico Sebastian Hoeness. Il 42enne di Monaco di Baviera, sempre stando a quanto afferma la Bild, ha una clausola rescissoria nel contratto e altri club tedeschi – in primis Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen – starebbero pensando di esercitarla.

Ecco perché lo Stoccarda sta già lavorando per avere in panchina un allenatore che proponga uno stile di gioco simile a quello che Hoeness è riuscito a dare alla squadra. La scelta è ricaduta proprio su Fabregas: i dirigenti dei ‘Roten’ hanno apprezzato molto il lavoro fin qui svolto dall’allenatore spagnolo sulla panchina del Como e vorrebbero fare di tutto per portarlo in Bundesliga.

Chiaramente si tratterebbe di un’operazione da fare a fine stagione: in questo momento l’ex centrocampista dell’Arsenal è totalmente concentrato sul suo obiettivo, ovvero la permanenza in Serie A dei lariani.