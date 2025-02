Addio e ritorno immediato: il Milan ha già deciso

Il calciomercato invernale ha chiuso i battenti da una settimana ma le squadre hanno già in mente quelli che saranno gli affari da chiudere in vista della prossima stagione.

Tra i club maggiormente attivi in sede di mercato c’è stato sicuramente il Milan con i rossoneri che hanno stravolto la propria rosa portando in Serie A giocatori di altissimo livello.

Sono state diverse le mosse che la dirigenza del Milan ha deciso di mettere in atto durante la scorsa sessione di trattative per cercare di mettere a disposizione di Conceicao un organico competitivo. Da Walker a Joao Felix, passando per Santiago Gimenez, Sottil e Bondo, il Milan ha visto stravolta la propria rosa durante lo scorso mese con il club che non ha intenzione di fermarsi qui. Zlatan Ibrahimovic, insieme al resto della dirigenza, è pronto a chiudere altri affari per rendere ancora più competitivo l’organico rossonero ed ha bene in mente quale dovrà essere una delle prime mosse.

Calciomercato Milan, già decisa la prima mossa per l’estate

Nonostante sia arrivato al Milan in prestito secco dal Chelsea, il club ha tutta l’intenzione di provare a trattenere Joao Felix in rossonero in vista della prossima stagione. La dirigenza rossonera è infatti già al lavoro per provare a capire quale formula proporre ai Blues per cercare di tenere il portoghese a Milanello.

Classe 1999, Joao Felix ha subito conquistato i tifosi del Milan con il gol messo a segno contro la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia. Il talento portoghese è stato fortemente voluto da Sergio Conceicao che ne aveva subito richiesto l’acquisto alla dirigenza rossonera. Acquistato dal Chelsea durante la scorsa estate dall’Atletico Madrid per circa 52 milioni di euro, i Blues sono disposti ad ascoltare il Milan per quello che riguarda la cessione a titolo definitivo.

L’intenzione del Milan è quella di proporre un prestito di altri 12 mesi durante la prossima estate andando ad inserire un obbligo di riscatto da esercitare poi nel 2026. Una mossa che permetterebbe ai rossoneri di provare a chiudere l’acquisto a titolo definitivo per una somma intorno ai 35 milioni di euro tra circa un anno e mezzo. I buoni rapporti tra le due società, come affermato da Giorgio Furlani pochi giorni fa, potrebbe favorire l’affare.

Chelsea e Milan potrebbero trovarsi a parlare anche di altri giocatori. Non è infatti un mistero che i londinesi siano sulle tracce di Rafael Leao da diverso tempo con il portoghese che potrebbe salutare nel caso in cui dovesse giungere una proposta da circa 90 milioni di euro. Sull’ex Lille c’è però da registrare sempre il forte interesse del Barcellona, desideroso di fare un tentativo in estate.