Altro che Juventus e Napoli, se ne va all’Inter per 50 milioni

L’Inter ha messo gli occhi sul gioiello ed è pronta a sborsare la bellezza di 50 milioni di euro: beffa atroce per Juventus e Napoli.

Il calciomercato invernale si è chiuso ormai da una settimana ma i principali club di Serie A rimangono sempre molto attivi. In tanti, infatti, si stanno già muovendo per cercare di anticipare la concorrenza e assicurarsi qualche rinforzo di spessore da ufficializzare a giugno. La Juventus, nonostante i quattro colpi messi a segno a gennaio, è sempre in prima fila per cercare di rinforzare la rosa: di certo anche in estate i bianconeri saranno protagonisti sul mercato.

Anche il Napoli è al lavoro per accontentare Conte e consegnare al tecnico salentino gli innesti richiesti in vista della prossima stagione dove i partenopei faranno quasi certamente il loro ritorno in Champions League. Occhio però all’Inter, che a gennaio si è limitata a fare giusto un paio di movimenti ma che è pronta a realizzare qualche grosso colpo a giugno.

Quando un tifoso, nei giorni scorsi, ha chiesto lumi a Marotta sui possibili colpi di mercato dei nerazzurri il numero uno dell’Inter ha risposto simpaticamente “Ci vogliono i dané“, ovvero ci vogliono i soldi. Sebbene Marotta tenda sempre a mantenere l’asticella bassa le voci che arrivano da Milano parlano di un’Inter molto interessata a uno dei migliori giovani difensori della Serie A.

Colpo gobbo Marotta! Lo prende l’Inter, rivali beffate

Stiamo parlando di Pietro Comuzzo, titolarissimo nella Fiorentina di Palladino in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. Classe 2005, Comuzzo è diventato un elemento imprescindibile per i viola e sta convincendo tutti a suon di prestazioni molto positive. L’obiettivo del club milanese è proprio quello di battere la concorrenza di Juventus e Napoli, altri due club molto interessati al giocatore.

Proprio nel mercato di gennaio il Napoli aveva fatto più di un tentativo per provare a portare Comuzzo al Maradona. Il club del presidente Aurelio De Laurentiis aveva messo sul piatto un’offerta da 35 milioni di euro: la Fiorentina ha però rispedito questa ricca proposta al mittente. I viola, infatti, non vogliono privarsi di un tale gioiello, a meno che non arrivi un’offerta da capogiro a cui non si può proprio dire di no.

L’Inter è quindi avvisata: se davvero in estate vorrà rinforzare la propria difesa con un eccellente talento come Comuzzo dovrà sborsare tra i 40 e i 50 milioni di euro. Marotta è già al lavoro per cercare di convincere Commisso: già nelle prossime settimane se ne saprà di più.