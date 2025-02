Dal Napoli alla Juve: firma messa e tradimento immediato

Il top player ha appena firmato, cambiano tutti gli scenari sul suo futuro: Napoli tradito e Juventus alla finestra

La sessione di mercato invernale si è chiusa in maniera deludente per il Napoli che non è riuscito a trovare un sostituto all’altezza di Kvicha Kvaratskhelia, trasferitosi al Paris Saint-Germain per 75 milioni di euro.

Gli azzurri hanno sondato varie piste e sono stati davvero tanti i nomi che gli sono stati accostati. Il ds Manna ha provato prima a portare Alejandro Garnacho all’ombra del Vesuvio, ma le richieste economiche del giocatore argentino erano troppo alte e la trattativa è sfumata. Dopo l’argentino, il ds azzurro ha tentato di percorrere le strade Lang, Amuzu e Saint-Maximin, senza mai riuscire a trovare l’incastro giusto, virando poi in maniera definitiva su Okafor, rimandando ogni discorso all’estate.

Un’estate dove il Napoli potrebbe ritentare l’assalto a Karim Adeyemi che è stato a lungo una delle alternative a Garnacho. L’accordo con il Borussia Dortmund era stato pressoché trovato dagli azzurri che, tuttavia, non sono riusciti a convincere il giocatore, restio nel lasciare la Germania a stagione in corso. Anche nella prossima sessione, però, non sarà facile portare via Adeyemi al Dortmund, anche perché sul giocatore non ci sarà solo il Napoli.

Anche la Juventus, infatti, è fortemente interessata al giocatore e nelle ultime ore è arrivata una firma importante da parte di Adeyemi che rischia di cambiare tutti gli scenari in ottica futura

Napoli, Adeyemi si complica: arriva la firma che cambia tutto

Karim Adeyemi era e resta un giocatore in orbita Napoli per la prossima estate, ma portarlo in azzurro sarà molto complicato. Oltre all’interesse di vari top club pronti ad andare all’assalto a giugno, tra cui Juventus e Chelsea, è arrivata anche una firma importante riguardo il giocatore che non fa dormire sogni tranquilli al Napoli.

Come riportato dal giornalista Patrick Berger di Sky Sport Deutschland, Adeyemi ha ora firmato un contratto che lo lega all’agenzia Roof e sarà assistito dagli agenti Giuseppe Pisano e Andreas Ottl. Ciò potrebbe cambiare tutti gli scenari relativi al futuro del giocatore che ha ribadito la sua volontà di restare al Borussia Dortmund e vincere qualcosa in maglia giallonera, declinando l’offerta del Napoli che ha fatto di tutto per regalarlo a Conte.

Tuttavia, il suo entourage lavorerà per portare Adeyemi ad un livello superiore e non è escluso che in estate possa esserci un cambio di maglia. Secondo le ultime indiscrezioni, Adeyemi avrebbe rifiutato il Napoli per aspettare l’offerta della Juventus che potrebbe arrivare in estate e qualora dovesse essere acquistato dai bianconeri per il Napoli sarebbe un tradimento bello e buono. La situazione relativa ad Adeyemi è da monitorare con attenzione e non sono esclusi sviluppi nei prossimi mesi.