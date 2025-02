Vlahovic umiliato, scoppia la bufera: “Danno alla Juve”

Dichiarazioni pesantissime arrivate nelle scorse ore e che riguardano Dusan Vlahovic: il bomber serbo umiliato, danno pesantissimo

Una vittoria che fa bene all’umore ma soprattutto alla classifica. La Juventus di Thiago Motta sembra aver intrapreso la via giusta, con il successo sul Como grazie alla doppietta di uno strepitoso Kolo Muani. Il francese, una delle punte di diamante arrivata nella scorsa sessione invernale di calciomercato, ha già conquistato tutti.

Un momento praticamente opposto quello che riguarda, invece, chi l’attacco bianconero lo ha guidato da titolare fino a qualche settimana fa: Dusan Vlahovic. Il classe 2000 è finito in forte discussione sia per l’altalenanza delle sue prestazioni in campo ma anche e specialmente per questioni contrattuali. Da mesi si parla si come la dirigenza bianconera abbia effettuato ogni sorta di tentativo per provare a strappare il rinnovo al serbo, in scadenza con la Juventus il 30 giugno 2026. Nulla da fare, almeno fino a questo momento. E la sensazione che permane sembrerebbe essere quella di un addio praticamente inevitabile durante i mesi estivi.

La Juventus non può permettersi di perdere Vlahovic a zero, due anni e mezzo dopo il suo arrivo a Torino per quasi 80 milioni di euro. Ecco perché l’addio potrebbe essere l’unica soluzione a fine stagione, per fare cassa e magari puntare a titolo definitivo su Kolo Muani. Questo, poi, è da vedere. Ad ogni modo per il centravanti di Belgrado le ‘mazzate’ non finiscono qui. Perché nelle ultime ore si è aperto un vero e proprio caso che lo riguarda.

Juve-Vlahovic, che mazzata: “Un danno inutile”

Sono stati minuti interminabili quelli che Dusan Vlahovic ha vissuto durante la sfida con il Como: il motivo è presto detto. Se da un lato i tifosi bianconeri assistevano all’ennesima prestazione da urlo di Kolo Muani, dall’altro si è visto un Vlahovic spento, svogliato, a tratti polemico in panchina.

Una gara totalmente seduto a guardare. Ed è su questo tema che il direttore di ‘Telelombardia‘ Fabio Ravezzani ha fatto il punto con un post su ‘X’. Il giornalista ha detto la sua sull’ex Fiorentina, non risparmiando qualche critica. Stavolta, però, al club bianconero. “Ho sempre detto che Vlahovic era sopravvalutato dai più, giustificato da troppi, idolatrato da alcuni. Un buon attaccante ma non un fenomeno“. Il giornalista ha poi bacchettato il club bianconero che rischia, adesso, di ‘bruciarsi’ Vlahovic in attesa di novità sul suo futuro.

“Come alternativa a Kolo Muani o al suo fianco in momenti difficili sarebbe utilissimo. Umiliarlo come a Como è solo un danno inutile alla Juventus“. In attesa di comprendere se partirà e quale sarà la sua prossima squadra, Vlahovic vive un momento difficile. E con Kolo Muani al centro della scena, le polemiche intorno al suo scarso utilizzo non potranno non aumentare.