Douglas Luiz porta il nuovo bomber: scambio accettato

Il centrocampista brasiliano al centro di uno scambio pazzesco in vista dell’estate: un nuovo attaccante può arrivare grazie a Douglas Luiz

Poche ore prima di scendere in campo per la delicata sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven e la Juventus di Thiago Motta torna, inevitabilmente, al centro delle voci di mercato. Un tema caldo, caldissimo che non si è mai discostato del tutto dai colori bianconeri nonostante la chiusura ufficiale della sessione invernale.

Ha fatto tanto la società bianconera nel mese di gennaio, per cercare di tamponare le sfortune dovute ai tanti infortuni accumulati: su tutti, in difesa, quelli di Bremer e Cabal. E proprio il reparto avanzato ha collezionato le firme di Alberto Costa, che presidierà la fascia destra, ma anche quelle di Renato Veiga e Lloyd Kelly per il centro della difesa. Tre pedine che, dunque, dovranno bastare a Thiago Motta per registrare il reparto arretrato: almeno per il momento. In attacco è arrivato Kolo Muani, in prestito dal PSG: ed il suo impatto in maglia bianconera è stato semplicemente straordinario.

Al punto che Dusan Vlahovic, già in ombra per prestazioni non all’altezza, è finito già nel dimenticatoio. Il 24enne di Belgrado a giugno lascerà la Juventus, è una via praticamente scontata anche per il rinnovo che difficilmente arriverà. E con il contratto in scadenza nell’estate 2026, è una scelta obbligata quella di vendere l’ex Fiorentina. Ma chi al suo posto? La dirigenza bianconera ha già un’idea: si fa largo lo scambio con il brasiliano Douglas Luiz.

Scambio con Douglas Luiz: la Juve si prende il bomber

È arrivato a Torino con enormi aspettative, per un investimento costato 51 milioni di euro alla Juventus. Ma Douglas Luiz, con 20 presenze sulle spalle e appena 685′ in campo, potrebbe avere già le valigie in mano. Il brasiliano ha deluso su ogni fronte, questo è indubbio. E Thiago Motta ancora oggi attende risposte dall’ex Aston Villa.

Risposte che probabilmente, da qui a giugno, non arriveranno. Ecco perchè l’ultima suggestione che Giuntoli potrebbe portare avanti parla di uno scambio con il PSG, per cercare di convincere il club di Al-Khelaifi a cedere a titolo definitivo Kolo Muani al club di Torino. La dirigenza juventina è rimasta impressionata dall’impatto della punta francese, classe ’98, nel calcio italiano. 3 partite in Serie A, 5 reti messe a segno: la media di un gol ogni 52′. Semplicemente spaventoso.

Ecco perché la Juve non vuole lasciarselo scappare e potrebbe pensare di tentare lo scambio con la dirigenza francese: sul piatto il cartellino di Douglas Luiz. Prestito oneroso – 3,6 milioni – ma secco quello di Kolo Muani: ecco perché la speranza della Juve è proprio quella di imbastire un discorso per la permanenza di Kolo Muani in maglia bianconera. Staremo a vedere, intanto la strada verso la porta d’uscita per Douglas Luiz è praticamente scontata.