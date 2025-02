Marotta rivoluziona l’Inter: il primo colpo è Mané

L’Inter ha cominciato a riflettere sulle prossime operazioni di mercato. Il presidente Marotta stupisce: nel mirino c’è Mané.

Ha le idee chiare in merito alla strada da seguire in estate l’Inter. La prestazione deludente offerta dalla squadra in occasione della trasferta a Firenze nonché il rendimento negativo offerto dai calciatori acquistati negli scorsi mesi hanno infatti spinto il club a mettersi alla ricerca di nuovi rinforzi di comprovata qualità. Diversi i profili vagliati in questi giorni dal presidente Giuseppe Marotta, già al lavoro al fine di individuare gli adeguati innesti da consegnare a Simone Inzaghi: tra i giocatori analizzati, a sorpresa, c’è anche Mané.

Non si tratta però di Sadio, l’ex stella del Liverpool attualmente in forza all’Al-Nassr, bensì di Filippo. Per chi non lo conoscesse, è un centrale classe 2005 italiano nato a Magenta e cresciuto nel Novara. La sua carriera è proseguita alla Sampdoria che, a gennaio 2022, lo ha in seguito ceduto al Borussia Dortmund dove ha continuato la trafila delle giovanili approdando poi di recente in prima squadra. Il debutto ufficiale con indosso la maglia giallonera non è ancora avvenuto tuttavia il 19enne ha avuto spesso modo di accomodarsi in panchina sia in Bundesliga che in Champions League, guardando così i compagni da bordo campo.

Un elemento ritenuto quanto mai interessante da Marotta, autore di alcuni sondaggi volti a verificare la fattibilità dell’operazione. L’opportunità di tesserarlo a parametro zero, però, è svanita. La dirigenza dei tedeschi, stando a quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, ha infatti deciso di rinnovare fino al 30 giugno 2028 il suo contratto in scadenza tra 5 mesi. Un’ulteriore testimonianza di quanto il Dortmund creda nelle potenzialità di Mané, capitano della formazione Primavera e nel giro della Nazionale azzurra Under 20.

Mercato Inter, Marotta stupisce: nel mirino c’è Mané

L’Inter, nonostante il prolungamento, continuerà ad osservarlo attraverso i propri scout ma, a questo punto, batterà anche strade alternative. Una di queste conduce a Sam Beukema, cresciuto a livello esponenziale al punto da diventare tra i difensori più affidabili nel panorama calcistico italiano ed europeo. Vivo, inoltre, l’interesse per il compagno di reparto del 26enne olandese di proprietà del Bologna, ovvero Jhon Lucumi.

E non finisce qua perché i riflettori sono puntati pure su Jaka Bijol, risultato tra i migliori in campo al termine della sfida che ha visto l’Udinese pareggiare contro la capolista Napoli. Work in progress in casa Inter. Marotta si è messo all”opera, in vista del probabile addio di Francesco Acerbi.