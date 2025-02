Nuova mazzata per Calhanoglu, è finita: tifosi in ansia

Hakan Calhanoglu tiene i tifosi dell’Inter col fiato sospeso: adesso è davvero finita, cosa sta succedendo

C’è preoccupazione nell’ambiente Inter in questi giorni. E non tanto per qualche scivolone di troppo arrivato negli ultimi tempi, qualche prestazione anonima o deficitaria che può essere sicuramente frutto di una casualità più che di un vero e proprio crollo. A tenere in ansia i tifosi è infatti soprattutto il futuro di un giocatore cardine dei successi nerazzurri degli ultimi anni, Hakan Calhanoglu.

Condizionato nelle ultime settimane da qualche infortunio di troppo, stop che gli hanno impedito di mantenere alta la condizione atletica in una fase particolarmente delicata della stagione, il centrocampista turco è apparso nelle ultime uscite un pallido fantasma del grande dominatore della scorsa stagione.

Sul piano prestazionale, il suo rendimento sta deludendo, e non poco. Quanto accaduto nel derby, con un errore decisivo per il risultato, ma anche la scialba prestazione di Firenze, hanno acceso un campanello d’allarme in tutti i tifosi nerazzurri. E adesso non è più così sicuro che il futuro dell’ex rossonero possa essere ancora a lungo interista, come in molti fino a poco tempo fa avrebbero sperato.

Calhanoglu, involuzione preoccupante: cambiano gli scenari per il turco

Non possono ovviamente bastare un paio di prestazioni appannate per trasformare Calhanoglu in una pedina poco utile alla causa nerazzurra. Nello scacchiere di Inzaghi il centrocampista turco resta un perno fondamentale, un giocatore su cui fondare i successi del presente e probabilmente anche quelli del futuro.

Il problema è che l’ex calciatore del Milan ha appena compiuto 31 anni. La carta d’identità non è più dalla sua parte e, dovesse proseguire in questa stagione ad alternare ottime prove a periodi piuttosto opachi, non è detto che l’Inter non possa decidere di ‘liberarsene’ già durante la prossima estate, per cercare di monetizzare il possibile da un calciatore che il meglio potrebbe averlo già dato.

Al momento non si può parlare di una vera e propria indiscrezione di mercato. Tutt’al più di un ragionamento che, negli alti piani della società nerazzurra, potrebbero cominciare a fare. Anche perché le pretendenti per il top player turco non mancano, dal Manchester City di Guardiola al Bayern Monaco, già in passato sulle sue tracce.

Resta da vedere quale sarà, quindi, la reazione di Calhanoglu al suo primo vero periodo di difficoltà da quando è arrivato all’Inter. Dovesse riuscire a dare nuovamente continuità alle sue prestazioni, è chiaro che convincerebbe la società a rimandare qualsiasi discorso sul suo futuro. Se invece la stagione dovesse continuare con gli alti e bassi di questi primi sei mesi, pensare a un possibile addio diventerebbe, con tutta probabilità, inevitabile.